Strukkamp/Fehmarn

Bis auf paar wenige regentropfige Minuten spielt das Wetter mit, ganz anders als 1970, als das Festivalgelände einer matschigen Pampe glich. Neben der Erinnerung an 50 Jahre Love & Peace, dem seinerzeit kleinen Deutschland-Abklatsch des legendären Woodstock, zelebriert die veranstaltende Fehmarn Festival-Group auch 20 Jahre Jimi Hendrix-Revival-Events. Wegen Corona unter rührigem Einsatz von Freiwilliger Feuerwehr und vielen, vielen weiteren Helfern diesmal nur im Kleinformat mit Kozmic Blue aus Köln, Joost de Lange und seiner Band aus den Niederlanden sowie Jimmy Cornett & The Deadmen aus Hamburg.

Die Kölner, diesmal als Quintett in großer Besetzung unterwegs, mit der charismatischen Sängerin Maggie Mackenthun (61) eröffnen das Programm, und die stimmlich an Janis Joplin erinnernde Vollblutmusikerin lässt die damalige kurz nach Hendrix verstorbene Hippie-Ikone wieder aufleben, covert etliche Joplin-Hits, allen voran Me And Bobby McGee. Mackenthun lebt die vorgetragenen Titel voller Inbrunst und Ekstase, ihre Gestik ist der Beweis: Sie zittert, bebt, ballt die Fäuste und wirbelt unentwegt über die Bühne. Überzeugend auf der Setlist auch der Soul-Klassiker I Can’t Turn You Loose und als Gruß an Hendrix dessen Song Angel.

Festival hätte mehr als 300 Besucher verdient gehabt

Ganz auf Gitarren-Attacke à la Hendrix mit seinen Strats ausgerichtet ist Joost de Lange. Durchgehend Power ist mit dem niederländischen Trio angesagt, das etliche Eigenkompositionen wie das rassige The Rambler präsentiert, aber auch mit Rory Gallaghers A Million Miles Away eine weitere unvergessliche Gitarren-Legende aufleben lässt. Und als Zugabe darf auch die Hendrix-Hymne Hey Joe nicht fehlen. Für die Holländer ist es der erste Auftritt nach einem halben Jahr Lock-Down gewesen.

Den Abschluss bilden Gitarrist und Sänger Cornett samt Band. Der Träger des German Blues-Award macht mächtig Alarm auf der Bühne, wozu auch Frank Jäger am Kontrabass, Claudia Lippmann am Schlagzeug und Dennis Adamus an der Lead-Gitarre beitragen. Exzellent dabei vor allem Cornetts Slide-Gitarrenarbeit. Die Hanseaten spielen ihren aktuellen Radio-Hit I Wanna Follow You aus dem diesjährigen Album Northern Lights, haben Ram Jams Millionenseller Black Betty wieder aus der Mottenkiste hervorgeholt und bringen mit John Lee Hookers Boogie Chillen‘ vor der Bühne etliche entgegen dem Corona-Knigge ins Tanzen. Cornett & Co verzichten auf einen Hendrix-Titel. Seit Wochen ausverkauft, hätte das Festival mehr als 300 zugelassene Besucher verdient gehabt.