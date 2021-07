New York City

What a wonderful world? Satchmo wäre heute möglicherweise entsetzt über den wahren Zustand des blauen Planeten. Dann würde er seine glänzende Trompeten ansetzen und eine todtraurige, tief im Blues der Unterdrückten, der schwarzen Plantagenarbeiter verwurzelte Melodie schweben lassen – auf geheimnisvolle Weise leicht neben dem Beat, gewürzt mit Blue Notes und einer Prise Unberechenbarkeit. Vor 50 Jahren, am 6. Juli 1971, starb Louis Armstrong im Alter von 69 Jahren an einem Herzinfarkt in New York City.

Louis Armstrong: „On The Sunny Side Of The Street“ im einfachen Zuhause

Dass er „On The Sunny Side Of The Street“ geriet und zum Jazzkönig wurde, war bei dem Sohn eines Tagelöhners keineswegs sicher. Aber er war – aus dem New Orleans Universum hervorgegangen und von Joe Oliver gefördert – rasch stilprägend, der Erfinder des textlosen Scat-Gesangs und im Timbre sofort an der eigenwillig kehligen Lautbildung zu erkennen. Mit Ella Fitzgerald lieferte er sich herrlich leichtfüßig improvisierte Duett-Duelle.

Unser Serien-Newsletter "Das Stream-Team" - Unser neuer Newsletter mit Serien- und Filmtipps sowie News rund um die Streamingdienste. Jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und er wohnte trotz riesiger Erfolge zeitlebens höchst bescheiden in Queens. Das Backsteinhaus ist jetzt ein Museum. Dort war seine „wunderbare“ kleine Welt: „Ihr sagt: ‚Hey Pops, was soll der Quatsch mit der wunderbaren Welt, schau Dich doch um.’, so Armstrong häufiger vor tausenden Konzertbesuchern, „ich weiß, aber ich singe das, damit ihr seht, wie schön die Welt sein kann, wenn wir sie schön machen.“