Kiel

Der erste Eindruck

Hodgson kommt zuletzt auf die Bühne, nähert sich zielstrebig seinem Platz am E-Piano vorn an der Bühne. „Take The Long Way Home“ mit seinem markanten Harp-Intro macht den Anfang, danach hängt sich Hodgson die E-Gitarre um und begrüßt die Menge: „Guten Abend, Kiel! I took the long way back to Kiel!“ Der Sound ist gut abgemischt, allein der Bass etwas zu prominent.

Das Programm

Der Opener ist eines von mehreren Stücken des sechsten, kommerziell erfolgreichsten Supertramp-Albums „Breakfast In America“, das vor 40 Jahren erschien und daher einen Schwerpunkt im Set bildet. „The Logical Song“ ist natürlich unverzichtbar, auch die Ballade „Lord Is It Mine“ und „Child Of Vision“ spielen Hodgson und seine technisch auf Augenhöhe mit Supertramp agierende Band.

Beim Streifzug durch die Bandhistorie sammeln sie Hits ein: „School“, „Even In The Quitest Moments“, „Sister Moonshine“, „Dreamer“, „Give A Little Bit“, „Fool‘s Overture“ und ein nicht ganz so bekanntes Stück, „Easy Does It“ (ein Konzert-Highlight vom unterschätzten Album „Crisis? What Crisis?“).

Aus seiner Solo-Karriere pickt Hodgson „In Jeopardy“, „Death And A Zoo“, das umjubelte, aber banale „Had A Dream“ (ein Beleg dafür, dass auch einem Roger Hodgson schwache Songs unterlaufen können) und als finalen Abräumer wählt er geschickt „It‘s Raining Again“ - die Halle schwelgt in Wohlklang und Glückseligkeit.

Das Publikum ...

... sucht und befriedigt überwiegend nostalgische Reize, das Gros hier ist 50 plus. Aber ein genauer Blick offenbart, dass doch gar nicht so wenige Konzertgäste in der Blüte von Supertramp Mitte bis Ende der 70er nicht einmal vage geplant gewesen sein dürften.

Einige Songs haben halt den Status von Klassikern, sind Evergreens. Also singen sie mit, klatschen im Takt, und bei „Easy Does It“ pfeifen sie auf Hodgsons Bitte hin laut und vernehmlich die Melodie mit. „Not bad“, lobt der Sänger.

Was in Erinnerung bleibt

Dass Hodgsons Stimme tatsächlich stabiler und voller klingt als vor 40 Jahren und er mit 69 selbst die hohen Lagen noch mühelos erklimmt. Und sein trockener britischer Humor. Als er fragt, wer denn sein Album „Open The Door“ (2000) kenne und nicht allzu viele die Arme heben, konstatiert er heftig untertreibend: „Six!“ Es sei aber „ein gutes Album, nur nicht gut promotet“. Außerdem lobt er die Akustik in der Halle, die sei ziemlich gut gebaut, „probably by Germans“.

Fazit

Eine definitiv lohnende Reise durch Supertramps Historie und die von Hodgson – mit ganz wenigen verzichtbaren Haltestellen.