Kiel

Ein zusätzlicher Festivaltag, neben den Kinos Studio, Metro und Pumpe ergänzende Spielorte wie die Hansa48 und die Wunderino Arena und dazu ein üppiges Paket abendfüllender Meeresfilme – so geht das Kieler Meeresfilmfestival Cinemare vom 26. April bis 1. Mai in die sechste Runde. Festivalleiter Till Dietsche ist heilfroh, dass Filme und internationale Gäste nach einer Hybrid-Ausgabe 2020 und der rein digitalen Version 2021 endlich wieder im Kino zusammenkommen können: „Da, wo das Festival hingehört.“

50 Filme von drei Minuten bis volle Kinolänge haben Dietsche und Filmkurator Felix Arnold aus 300 Einsendungen aus 30 Ländern ausgewählt. Vom norwegischen Kurzfilm „View“, der den Tourismus in einer Fjordstadt als Horrorvision vorführt, der Reportage „Water Get No Enemy“ über ehemalige Kindersoldaten aus Liberia, die beim Surfen ein anderes Leben entdecken, bis zu Philipp Grieß‘ „Sturmfahrt“. Der Film über die Weltumsegelung von Boris Herrmann auf der Vendée Globe 2020 wird zum Festival-Abschluss mit dem Sister City Award ausgezeichnet, den Cinemare und das Partnerfestival International Ocean Film Festival (IOFF) in San Francisco gemeinsam vergeben.

Cinemare setzt Schwerpunkt auf Wellen und Surfen

Zu Besuch beim Ocean Film Festival in San Francisco (v.li.): Uwe Wanger, Hans-Werner Tovar und Till Dietsche. Quelle: privat

Ohnehin geht es diesmal ausgesprochen sportlich zu bei Cinemare. Das könnte auch daran liegen, dass neben San Francisco mit dem Brest Surf Film Festival eine zweite Kieler Partnerstadt mit ins Boot gestiegen ist. „Es ist gut, dass das Netzwerk wächst“, sagt Till Dietsche. „Und alle dieser Filme stellen auch gesellschafts- und genderkritische Fragen. Der Sport ist dafür eher das Vehikel.“

Etwa wenn es um die Frauen im Surfsport geht. Keine Selbstverständlichkeit, wie der Australier Christopher Nelius in „Girls Can’t Surf“ am Surf Film Friday im Studio am 29. April vorführt: Der Dokumentarfilm zeigt, wie sich die Frauen das Surfen in den Achtzigern als Wettbewerbsfilme erstmal erobern mussten.

Von Selbstermächtigung und dem Versuch, Konventionen und Rollenbilder zu brechen, erzählt auch „Bangla Surf Girls“. Eine Coming-of-Age-Geschichte am Beispiel dreier Mädchen, die sich in einer patriarchalisch geprägten Gesellschaft frei surfen. Der Kurzfilm „Waves“ thematisiert die Freiheit, die drei Surferinnen aus Kapstadt in den Wellen gewinnen. Und „Big vs. Small“ porträtiert die Portugiesin Joana Andrade, die zwar als bislang einzige Frau die größten Wellen der Welt surft, aber in Finnland beim Apnoe-Tauchen mit den eigenen Dämonen kämpft.

Auch Klima- und Meeresschutz bleiben beim Filmfestival Thema

„Natürlich geht es im Meeresfilm auch um Abenteuer“, so Dietsche. „Aber Klima- und Meeresschutz bleiben aber ebenso Thema bei Cinemare.“ Auch wenn es im Kino in der Pumpe am 28. April um die Meeresvermüllung und ihre Folgen für die Tierwelt geht („From the Wild Sea“) oder um die globale Fischwirtschaft („Eating Our Way to Extinction“). Stoff zum Weiterdenken.

„Der Film ist immer noch der Kern des Festivals“, sagt Till Dietsche – und hat daneben ein üppiges Rahmenprogramm geplant. Von der Ocean Science Show in der Pumpe über Filmgespräche mit Meereswissenschaftlern oder Abenteurern wie dem National Geographic-Fotografen Yorck Hovest (29. April) bis zur Ocean Parade vom Welcome Center bis zum Landtag.

Besonderes Highlight ist außerdem am 30. April der „Landgang“, ein abendlicher Filmspaziergang quer durch die Stadt, bei dem die bewegten Bilder über Fassaden zwischen Klosterhof und Ben Briggs laufen.

Möglich macht das alles neben einer Aufstockung der Mittel durch die Stadt vor allem der neue Partner Stadtwerke Kiel. Außerdem freut sich Dietsche, dass die Festivalfamilie wieder vor Ort ist, darunter auch Ana Blanco, Leiterin des IOFF, die beim Filmfest in San Francisco mit Till Dietsche, Stadtpräsident Hans-Peter Tovar und Uwe Wanger vom Stadtmarketing in San Francisco gerade erst Kieler Gäste begrüßte. Bei Cinemare schickt sie nun den Film „Waterman“ über den Olympiasurfer Duke Kahanamoku ins Rennen.

„Und drumherum“, wünscht sich der Festivalleiter, „sollen die Leute wieder ins Reden kommen“. Über Filme und über das Meer – mit allem, was dazu gehört.

Meeresfilm-Festival Cinemare, 26. April bis 1. Mai. Programm und Info unter www.cinemare.org. Karten in den Kinos und im Welcome Center der Stadt.