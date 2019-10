Starke Figuren, stark erzählt

Lübeck

Was auffällt im Spielfilmprogramm der Nordischen Filmtage: Es gibt 18 (!) Wettbewerbsbeiträge. Und neun davon haben bereits einen deutschen Verleih …

Linde Fröhlich: Wir haben einen sehr starken Jahrgang. Das wurde in der gesamten Festival-Saison sichtbar: Bei der Berlinale hat die norwegische Romanverfilmung "Pferde stehlen" einen Silbernen Bären gewonnen, in Venedig der schwedische Autorenfilmer Roy Andersson den Regie-Preis. Und "Weißer weißer Tag" aus Island hatte seine Premiere in Cannes, wo der Hauptdarsteller Ingvar E. Sigurdsson ausgezeichnet wurde. Die drei Filme zeigen, dass es auch ein sehr facettenreicher Jahrgang war.

Wie bewältigt die Jury so ein Programm?

18 Filme sind die Grenze dessen, was unsere Jurys schaffen können. Das sind genauso viele Wettbewerbsfilme wie bei der Berlinale – aber dort haben die Jurys doppelt so lang Zeit zum Sichten.

Macht die Fülle die Auswahl schwerer oder leichter?

Es war sehr schwer, die Liste einzudampfen. Mir ist dabei aufgefallen, dass wir zwar 196 Filme zeigen, unsere Slots für Spielfilme aber doch begrenzt sind. Dabei werden immer mehr Filme produziert. Skandinavien hat eine starke Filmbranche, und in den baltischen Staaten hat die Filmszene einen gehörigen Push erhalten, seit zum 100. Jahrestag der Unabhängigkeit im vergangenen Jahr besondere Fördermittel bereitgestellt wurden.

Und was sagt das Interesse der Verleiher über die Filmtage aus?

Es zeigt uns in der Rolle des Mittlers. Wir haben die Filmbranche im Blick und laden beispielsweise Verleiher aus dem Arthouse-Bereich zu unseren Lübeck Meetings ein, wo wir Sondervorführungen anbieten, die sie intensiv nutzen. Die Nordischen Filmtage bieten so etwas wie Schnupperkurse in den Norden. Bei anderen Filmfestivals und Filmmärkten laufen die nordischen Filme als einige unter vielen, in Lübeck kann man sie konzentriert sehen – und auch erleben, wie ein deutsches Publikum reagiert.

Den Schwerpunkt setzt diesmal Norwegen. Es laufen drei Serien, drei Spielfilme im Wettbewerb, zahlreiche Dokumentarfilme.

Norwegen stand, was Film angeht, lang im Schatten von Dänemark und Schweden; zum Beispiel waren sie spät dran mit der Einrichtung einer nationalen Filmhochschule. Seither aber boomt es, und die Produzenten sind auch international aktiv. So kommen diesmal mit Unterstützung des Norwegischen Filminstituts Produzenten, um ihre neuesten Projekte vorzustellen – und gegebenenfalls dafür Koproduktionspartner oder Locations zu finden.

Im Wettbewerb reichen die Themen von der Amour fou bis zur Neonazi-Problematik. Lässt sich zusammenfassen, was das skandinavische Kino bewegt?

Den roten Faden könnte man so benennen: Starke Figuren, stark erzählt. "Pferde stehlen" zeigt im Wettbewerb einen Teenager am Wendepunkt, in "Anori" ist es eine junge Frau, deren Verlobter im Koma liegt, und in "Weißer weißer Tag" ein Witwer, der im Nachhinein von der Untreue seiner Frau erfährt. Gleichzeitig sind das alles Filme, die sehr genau die Veränderungen in der Gesellschaft wahrnehmen. Und wenn sich außerdem Spiel- und Dokumentarfilm spiegeln, wird es spannend.

2018 verband der Siegerfilm „Gegen den Strom“ persönliches Schicksal mit Umweltaktivismus – gibt es diese Verquickung von Privatem und Politischem wieder?

Auf jeden Fall. In Island und in "The County" begegnen wir wieder einer starken Frau. Das ist eine Milchbäuerin, die nach dem Tod ihres Mannes merkt, dass sich in der Genossenschaft, der sie angehören, eine Hierarchie, eine Art Adel herausgebildet hat, der Eigeninteressen vor die der Gemeinschaft stellt. Dagegen geht sie an.

Es geht oft um einzelne Menschen und ihre Schicksale; bildet sich da im Kleinen das Große ab?

Das kann man so sagen. Der Film "Echo" zum Beispiel verbindet 56 ganz kleine Szenen – und zeichnet in seiner Gesamtheit ein Bild der isländischen Gesellschaft. Oder der Spielfilm "Aurora". Sie ist ein Party-Girl in Nordfinnland, das einem Flüchtling eine Frau verschaffen will. Drum herum entfaltet sich ein sehr klares Gesellschaftsporträt.

Die Filmtage sind seit 2018 einen Tag länger geworden ...

Das Angebot an Filmen wächst und es wird schwieriger für das Festival, ein Filmjahr abzubilden. Durch die Digitalisierung und Social Media sind Filme allgegenwärtig. Es ist aber wichtig, der Breite Raum zu geben, weil die Interessen des Publikums sehr unterschiedlich sind und weil bewegte Bilder unsere Welt immer mehr bestimmen.

Wo sehen Sie das Festival in zehn Jahren?

Ich denke, das Festival hat eine gute Größe erreicht. Mir ist wichtig, die Menschen nicht nur digital, sondern auch real zusammenzurufen. Eine der Stärken der Nordischen Filmtage Lübeck ist, dass nicht nur handverlesene Stars eingeladen sind, sondern dass zu fast allen Filmen die Regisseure, Darsteller, Produzenten nach Lübeck kommen, um ihre Filme persönlich vorzustellen und mit dem Publikum zu diskutieren. Ich hoffe auch, dass das Festival-Team dann eine Planungssicherheit haben wird. Und ich hoffe, dass der Spielfilmwettbewerb das Herz bleibt, um das herum sich die anderen Sektionen und Events wie das Full Dome-Programm oder die Stummfilmkonzerte gruppieren. Ich finde es wichtig, dass die Mischung aus Publikumsfestival und Branchenevent erhalten bleibt. Das Publikum in Lübeck und in der Region ist einfach großartig. Rein touristisch orientierte Events, in der der Film eine Nebenrolle spielt, haben meiner Meinung nach keine Perspektive. Stattdessen könnte man in Verbindung mit den beteiligten Ländern und weiteren Partnern andere Angebote ausbauen – im Bereich Politische Bildung oder in anderen Kultursparten. Da sehe ich noch viel Potenzial.

Wie sollte ein NFL-Anfänger an die Filmtage herangehen?

Wir haben 196 Filme im Programm, die kann man nicht alle sehen. Aber es gibt viele Themen, an denen man andocken kann. Vielleicht habe ich gerade einen Dänisch-Kurs besucht und will meine erworbenen Sprachkenntnisse testen. Oder ich interessiere mich für Natur oder Musik. Oder ich leihe mir ein Kind aus und gucke mal ins Kinder- und Jugendprogramm. Da gibt es zahllose Möglichkeiten. Ich kann mir auch ganz bewusst aus jeder Sektion einen Film aussuchen: einen Spielfilm, einen Dokumentarfilm, eine Serie, ein Kurzfilmprogramm.... Man kann ganz stringent eine Linie verfolgen oder sich eine Pralinenschachtel zusammenbasteln.

Und was macht die Faszination des nordischen Kinos aus?

Die Länder im Norden sind auch touristisch sehr beliebt. Es gibt die Faszination einer vermeintlich noch unberührten Natur und von Gesellschaften, die eher egalitär ausgerichtet sind und den Konsenz suchen. Die Menschen gehen dort weniger aufgeregt miteinander um, und Kunst und Kultur haben in allen Ländern einen sehr hohen Stellenwert. Über all das kann das nordische Kino sehr stark erzählen.

61. Nordische Filmtage Lübeck. 29. Oktober bis 3. November. www.nordische-filmtage.de