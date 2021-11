63. Nordische Filmtage: Preis für eine afrikanische Liebesgeschichte

Lübeck

Es ist eine einfache Geschichte: Boy meets Girl, dann wurde eine Familie daraus, gegen den Willen der Eltern, die ein paar Tagesmärsche weiter auf dem Dorf leben. Aber jetzt ist Nasra krank, und Guled, der als Totengräber vor dem Krankenhaus auf Arbeit wartet, braucht 5000 Dollar für die lebensrettende Operation. „Ich wollte eine Liebesgeschichte aus Afrika erzählen“, sagt Khadar Ayderus Ahmed im Kino über seinen Film „The Gravedigger’s Wife“ einfach. Jetzt hat der Filmregisseur, der mit 16 Jahren aus Somalia nach Finnland kam, von den Preisen der Nordischen Filmtage nicht nur den mit 12.500 Euro dotierten Hauptpreis, sondern auch den Kirchenfilmpreis abgeräumt.

Eine Wahl, die auch ein Statement ist. „The Gravedigger’s Wife“ ist ein karges archaisches Märchen, das viel leichter daherkommt, als man glauben könnte. Und es funktioniert auf vielen Ebenen, in denen es neben der Liebe auch um Geld, Barmherzigkeit, Freundschaft und das brutale Regelwerk der Familienclans geht. Ahmed kann sich dabei auf zwei herrlich unbeschwerte Hauptdarsteller verlassen – und auf die überhellen, fast grafisch anmutenden Bilder von Kameramann Arttu Peltomaa. Wenn sich Guled wie eine Art Sisyphos über den aufgerissenen, steinigen Steppenboden arbeitet, gewinnt das universelle Kraft.

Geschichten von dort, wo die Wurzeln liegen

Daneben aber lässt Ahmed beiläufig auch ein Bild vom Alltag in Dschibuti entstehen. Von den Männern mit ihren Schaufeln, den ziellos durch die Stadt streifenden Jungen, der ständigen Arbeitssuche. „Die westliche Perspektive sieht in Somalia Terroristen und Piraten“, sagt der Filmemacher, „wenn ich da bin, sehe ich Menschen.“

Regisseurinnen und Regisseure mit Migrationshintergrund sind lange schon Teil der Nordischen Filmtage. Mittlerweile aber erzählen sie weniger vom Leben zwischen den Welten, sondern finden ihre Geschichten dort, wo ihre Wurzeln liegen. In „Clara Sola“ etwa erzählt die costaricanisch-schwedische Regisseurin Nathalia Alvarez Mesen die Geschichte einer weiblichen Rebellion. Die malt sich im Gesicht der Hauptdarstellerin, die das Aufbegehren der Titelfigur gegen die religiöse Manipulation durch die Mutter und ihre Umwelt bis in die Katastrophe steigert.

Dokumentarfilmpreis für Umweltdrama „Arica“

Auch der in Chile geborene Schwede Lars Edman ist für seinen Dokumentarfilm „Arica“ nach Südamerika zurückgekehrt. In dem in Lübeck mit dem Dokumentarfilmpreis ausgezeichneten Film verfolgt er akribisch, wie das schwedische Bergbauunternehmen Boliden seit den Achtzigern in Chile seinen Restmüll entsorgt – ohne Rücksicht auf die Gesundheit und das Leben der Menschen in der Stadt. Ein Kampf um Natur und Gerechtigkeit in starken Bildern.

Wuchtige Landschaften gab es immer wieder zu sehen auf den 63. Nordischen Filmtagen. Im Publikumsliebling, dem Historiendrama „Margrete – Queen of the North“ als Kontrast zum höfischen Kammerspiel, in den Gegenwartsdramen aus Island und Finnland als Identität stiftendes Moment und als Mahnmal. In „Lamb“ stehen die Berge wie eine Mauer, die die isländischen Schafbauern Maria und Ingvar von einer abwesenden Außenwelt trennt. Und Noomi Rapace, in der Verfilmung von Stieg Larssons Millenniums-Trilogie die Lisbeth Salander, trägt mit ihrer feinnervigen Mimik eine Geschichte, die sich vom Alltag, zu dem das Füttern der Tiere ebenso gehört wie die Geburtshilfe, in eine mythisch entrückte Schicksalhaftigkeit auswächst.

Arbeiterdrama unterm bleigrauen finnischen Himmel

In stoischer Unveränderlichkeit liegt die Tundra in dem starken finnischen Arbeiterdrama „The Last Ones“ unterm bleigrauen Himmel – ungeachtet der Wunde, die das Bergwerk in die Landschaft geschlagen hat. Ein zerfetztes schlammiges Land, das längst ausgebeutet ist – und in dem die Arbeiter die Leere mit tristen Grillpartys und Karaoke füllen.

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Finnland hatte ohnehin einiges zu bieten im diesjährigen Wettbewerb – neben dem Hauptpreis und dem Baltischen Filmpreisträger „The Blind Man …“ auch das soghafte Kammerspiel „Abteil Nr. 6“ und das eindringliche Biopic über die Erfinderin der Mumin-Comicfiguren, Tove Jansson, das sich auch als Hommage an starke Frauen Mitte des 20. Jahrhunderts lesen lässt.