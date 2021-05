Kiel/Bremen

140 Jurorinnen und Juroren nahmen am Donnerstag in Bremen und Bremerhaven ihre Arbeit auf. Sie bewerten bis Mittwoch, 26. Mai, die Wettbewerbsbeiträge von 2250 Kindern und Jugendlichen aus ganz Deutschland.

Nur die Jurys sitzen nun zusammen

Hatte man beim Landesfinale noch auf eine Hybrid-Veranstaltung gehofft, mussten wegen der Pandemie die Wettbewerbsbeiträge der Bundesfinalisten erneut digital eingereicht werden. Kein Wettbewerbsfeeling, keine Festivalatmosphäre: Nur die Jurys sitzen nun zusammen. Neu in der 58-jährigen Geschichte von „Jugend musiziert“ ist auch eine Zweiteilung des Wettbewerbes: Über Pfingsten werden sechs Solo- und drei Duo-Kategorien beurteilt, im September sollen die Ensembles (Schlagzeug und „besondere Ensembles“ mit außergewöhnlichen Instrumentalkombinationen) folgen – wenn möglich dann in Präsenz. Der Landesentscheid für diese Kategorien ist für den 6. Juni in Quickborn geplant.

1730 Musikbeiträge gilt es zu bewerten

Zum Auftakt des Bundesfinales liegen den 31 Jury-Gremien 1730 digitale Wettbewerbsbeiträge vor, die bis Mittwoch gesichtet werden sollen – nach dem Motto: „Einmal anschauen, nicht zurückspulen, vollständig ansehen.“ Wer den Wettbewerb verfolgen will, hat dazu nach Angaben der Organisatoren des Deutschen Musikrates ab Sonnabend auf „JumuTV“ Gelegenheit, dem Youtube-Kanal von „Jugend musiziert“. Über den Live-Stream, abrufbar auch über www.jugend-musiziert.org, sollen täglich die Ergebnisse bekanntgegeben werden und Ausschnitte herausragender Beiträge zu sehen sein. Außerdem sind Interviews, Mitmach-Videos, Hintergrundberichte und virtuelle Führungen durch die Gastgeberstädte geplant. „Mit diesem Stream möchten wir das Bundeswettbewerbsgefühl bestmöglich zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Lehrkräften, Eltern und Interessierten nach Hause bringen“, sagte Ulrike Lehmann, Projektleiterin von „Jugend musiziert“.

Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" im 58. Jahr

In jährlich wechselnden Städten veranstaltet der Deutsche Musikrat seit 1964 den Bundeswettbewerb. Die Teilnehmenden haben sich zuvor über Regional- und Landeswettbewerbe qualifiziert. In diesem Jahr starteten anfangs insgesamt 15.000 Kinder und Jugendliche in die Wettbewerbe. Der 59. Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ soll vom 2. bis 9. Juni 2022 in Oldenburg zu Gast sein. (bkm/epd)