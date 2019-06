Kiel

Der erste Eindruck

Nicht nur der immense Erfolg der alljährlichen A-Cappella-Party zeigt, was für exzellente Vokalensembles sich in Kiel und Umgebung tummeln. Und Freunde der mehrstimmig gesungenen teils pfiffigen, teils griffigen, teils witzigen, teils wuchtigen, meistens begeisternden „Close Harmony“-Arrangements kamen auch bei diesem Konzert wieder voll auf Ihre Kosten.

Das Programm

Den gelungenen Auftakt machte TonArt. Trotz ihrer überschaubaren Größe überzeugte die siebenköpfige Gruppe mit einem ausgewogenen und durchsetzungsfähigen Sound, einem warme Groove und dem fürs Genre oft typischen Humor. Zu Gehör gebracht wurden, „Melodien, die uns in den Kopf kamen, und da nicht mehr heraus gehen“. Dass in den Köpfen der Musiker eine Menge kreativer Spielraum ist, zeigten die formidablen Interpretationen so unterschiedlicher Songs wie „Michelle“ ( Beatles), „Ding-A-Dong“ (Teach-In) „Drück die 1“ ( Annett Louisan) oder „What Shall We Do With The Drunken Sailor“

Dann übernahmen die seit 27 Jahren musizierenden Gastgeber Art de Chor das Zepter und machten den Abend zu einer persönlichen Erkundungsfahrt ins Reich der Musik, zu einer Art Soundtrack für die eigene, jeweils in kurzen Worten angerissene Gefühls- und Gedankenwelt der 22 Sängerinnen und Sänger. Insgesamt bildete das einen Kosmos, in dem Rossinis abstrus galoppierende „ Wilhelm Tell Ouvertüre“, das „ ABBA Cappella“ - Medley und Lesley Gores 60er Herz-Schmerz-Gegenschlag „It's My Party“ ebenso Platz finden wie Funkiges von Earth, Wind and Fire („September“) und Mark Ronson („Uptown Funk“ ) oder allererste Songwriter-Sahne wie Carol Kings „You've Got A Friend“ und Supertramps „Logical Song“. Die ausgefeilten Arrangements von Chorleiter Heiko Bilitewski sowie der bestens disponierte Chor wurden dieser stilistischen Vielfalt jederzeit gerecht und vermochten dem ohnehin hohen Niveau noch einige Spitzen aufzusetzen. Wie etwa bei der feierlich-erhabenen, in innigsten Harmonien schwelgenden Bearbeitung des U2-Tributes für Martin Luther King, „MLK“, oder dem bereits erwähnten „Music“.

Das Publikum

Trug die beiden Chöre auf Händen und kam jeder Aufforderung nach gesanglicher Partizipation gerne nach. Spendete nach dem Finale, das Art de Chor und TonArt mit Otis Reddings „Dock Of The Bay“ gemeinsam bestritten, stehende Ovationen.

Fazit

Auf und vor der Bühne galt knapp drei Stunden lang ganz offensichtlich John Miles' legendäre, erste Liedzeile: „Music was my first love, and it will be my last...“