A-Cappella-Party feiert 30. Geburtstag

Kiel

Es ist wahrlich schwer beim zweiten Tag der A-Cappella-Party die absoluten Höhepunkte zu benennen. Wohlgemerkt beherrschen alle Vokalensembles ihr Metier. Timing, Aufteilung und verschachtelter Gesang sitzen zumeist traumwandlerisch und der Applaus rauscht bei allen vollkommen zu Recht.

Extrem viel Beifall erhalten Four Harmony. Die Schülerinnen und Schüler Helen Laackmann, Lisa Kasch, Jonas Domeier, Anton Larsson des Ernst-Barlach-Gymnasiums sind zum dritten Mal mit von der Partie und überzeugen mit dem Gospel „Your Peace“, „You Have More Friends Than You Know“ aus der Fernsehserie Glee, Elvis Presleys „Can’t Help Falling in Love“ und einer poppigen Version von Georg Friedrich Händels „Joy To The world.“ Alle Gruppen haben ein Zeitfenster von rund fünfzehn Minuten zur Verfügung, da will die Songauswahl wohl überlegt sein und so wird stets auf eine gute, ausgewogene Mischung gesetzt. Temporeich trifft auf andächtig, Pop auf Klassik und Evergreens auf Erfolgsnummern der jüngeren Vergangenheit.

Pop und Klassik und Evergreens

Der Chor a vocalo zeigt sich etwa mit „Human“ von Rag'n'Bone Man erst von ernster Seite und legt mit einem NDW-Medley launig nach. Ihre Nachfolger just4people setzen mit „I Put You Together“ und einem „Lied der offenen Fragen“ ebenfalls auf Abwechslung und sahnen mit Letzterem reichlich Lacher ab. Langeweile kommt ohnehin zu keiner Sekunde auf, denn das bunt eingekleidete Teilnehmerfeld knöpft sich sämtliche Musikdekaden vor. So setzen die Barbershop Bubis (bestehend aus vier entzückenden jungen Damen in stilechten Swing-Kleidern) mit „Diamonds Are a Girl's Best Friend“ oder „You Are My Sunshine“ auf Klassiker aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Ebenso brennt sich eine traumhaft schöne wie überaus gefühlvolle Ausgabe des Simon & Garfunkel Hits „The Sound of Silence“ von Art de Chor in die Erinnerung. Auch hier wird auf den Stimmungskontrast gesetzt. Zuvor begeisterte das Kollektiv mit dem lebendigen „Uptown Funk“ von Mark Ronson und Bruno Mars. Die Liste der Höhepunkte ist wie eingangs erwähnt ellenlang und würde an dieser Stelle sämtlichen Rahmen sprengen.

