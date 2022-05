Kiel

„Hochkarätige Frauengruppen sind Mangelware“, sagt Karin Kindschus, Sängerin im Pop- und Jazzchor Jazzica, mit Blick auf die hiesige A-cappella-Szene. Ehemann Till, künstlerischer Leiter des Kieler Frauenchors, pflichtet ihr bei und präzisiert: „Wir haben in Kiel leider keine gute Auswahl an Frauenensembles.“ Am kommenden Wochenende ist Jazzica einer der sechs Acts eines kleinen Festivals in der Kieler Petruskirche.

Ein reines Frauen-A-Cappella-Festival sei es daher nicht geworden, erzählt das Ehepaar Kindschus. Die drei Hauptgruppen setzen sich zwar allein aus Damen zusammen: das deutsch-französische Quartett Les Brünettes (20. Mai), Jazzica (21. Mai) und das klassische Leipziger Quinett Sjaella – „was die King’s Singers mit Männerstimmen machen, machen die mit Frauenstimmen“, erklärt Till Kindschus. Aber von den drei regionalen Ensembles, die nach seinem Wunsch „noch etwas Bewegung in die hiesige Szene bringen sollen“, sind zwei geschlechtlich gemischt: Multiple Voice und à vocalo. Hinzu kommt der Mädchenchor sotto voce vom Ernst-Barlach-Gymnasium in Kiel.

Ein derart ambitioniertes Programm wäre ohne die gewährten Fördergelder des Bundes „nicht zu wuppen“ gewesen, berichtet Karin Kindschus. „Wir haben einen Heidenaufwand betrieben, Kulturförderung im Amateurbereich zu kriegen.“ Die Kindschus’ bauen nun auf die Dynamik der A-cappella-Hochburg Kiel. „Wollen wir hoffen, dass der Saal voll wird“, sagt sie. Allerdings „zitterten auch die regionalen Chöre, ob sie genug Leute zusammenkriegen“. Jazzica hätten während der vergangenen zwei Jahre „zäh durchgehalten mit Online-Treffen, Proben draußen und in der Turnhalle, teils mit Masken. Andere Gruppen sind fast gestorben.“

Zwar sei die Hemmschwelle zu singen bei Frauen generell meist niedriger, bestätigt Karin Kindschus, aber für diese sei es in der Familie „ungleich härter, so ein Hobby durchzusetzen“. Er merke das „sehr, sehr deutlich auch im Chor“, unterschreibt das ihr Mann – von den 70 Jazzica-Chormitgliedern seien normalerweise nur 50 auf der Bühne, weil familiäre Verpflichtungen dazwischenkämen.

A-Cappella-Party: Ende November im Audimax der Kieler Uni

So gut wie in trockenen Tüchern für 2022 ist übrigens die traditionsreiche Kieler A-Cappella-Party im Audimax der Christian-Albrechts-Universität. Der ist jetzt dafür reserviert am 26. und 27. November. Nachdem der Asta sich als offizieller Veranstalter und Schirmherr des beliebten Gipfeltreffens der lokalen A-Cappella-Szene aus der Planung komplett zurückgezogen hatte, agiert nun Till Kindschus als Veranstalter der ACP. Und der steckt schon mitten in der Planung.