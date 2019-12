Abi Wallenstein in Kiel: Wie guter Wein

Kiel

Inzwischen gehört er zum jährlichen Kieler Konzertkalender: Der Auftritt von Abi Wallensteins Blues Culture im KulturForum kurz vor Weihnachten ist lieb gewordene Tradition und buchstäbliche Blues-Bescherung geworden. Auch diesmal sind die Sitzreihen wieder zu drei Vierteln gefüllt, als Wallenstein mit Harpspieler Steve Baker und Schlagzeuger Martin Röttger mit seiner Version des 1930 zuerst von Blind Willie Johnson veröffentlichten „Soul Of A Man“ ins Programm startet. Das Trio spielt sich fortan durch weitere Jahrzehnte des Blues und Rock, covert aber nicht simpel Songvorlagen, sondern verpasst den Titeln jeweils spannende Arrangements.

Atmendes Blues-Feeling

Mit mittlerweile 74 Lenzen ist Wallenstein samt kratziger Gesangsstimme als Markenzeichen ausgesprochen spielfreudig und genießt die tolle Stimmung. Wenn da auch nicht jeder Akkord auf seiner Guild-Gitarre stimmt, versieht gerade dies die Musik des Zwölftakters mit einem richtigen Blues-Feeling: Nicht die clean und filigrane Spielweise, sondern die eher dreckig klingende Saitenarbeit lässt den Sound so richtig atmen! Und spätestens, wenn Wallenstein zum Bottleneck greift, ist der Blueszug nicht mehr zu stoppen. Bakers Instrument fiept und röhrt dazu oder erscheint wie ein energiegeladener Presslufthammer. Röttger dreht mit Sticks, Besen und Schlägel an der Rhythmusschraube und liefert tolle Fills – mal ruhigerer Natur, mal explosiv.

Interessante Playlist

Besonders im ersten Teil spielen Blues Culture wie gedopt. Im zweiten Set geht es etwas bedächtiger zu. Auf der abendlichen Playlist stehen Klassiker und Rootsperlen wie „Dust My Broom“ ( Elmore James), „ Alabama Blues“ (J.B. Lenoir), „ Silver City Bound“ (Leadbelly), die ein wenig entschleunigender gespielten „Under My Thumb“ oder „ Honky Tonk Woman“ (mit Kieler Publikum-Chor) von den Rolling Stones, aber auch das sonst eher seltener gehörte „Trouble Child“, im Original von Joni Mitchell.

Bei „Shake Your Hips“ aus der Feder von Slim Harpo kommt Leben ins KulturForum, und Wallenstein wandert sogar durchs Publikum. Gut, dass mit „Born In London“ auch ein Stück aus dem Baker-Repertoire bejubelt wird. Ganz am Ende nach den Zugaben verspricht Wallenstein: „Wir kommen wieder!“, und meint damit natürlich die Blues-Bescherung kurz vor Weihnachten 2020 im KulturForum.

