Abi Wallenstein präsentiert Spirit of the Blues live in Kiel

Kiel

Eigentlich ist gar kein Album geplant, als sich Abi Wallensteins Projekt Spirit of the Blues im Mai 2020 im Kieler YP Studio Brunswik trifft, um ein mehr als einstündiges Livestream-Konzert zu geben. Doch es wird in Studioqualität mitgeschnitten, und die vier Musiker sind vom Ergebnis so angetan, dass daraus ein Album werden soll. Erschienen ist es vor rund zwei Monaten, und am Montag präsentiert das Quartett die Songs in der Kieler Petruskirche.

„Intensive Momente, magische Spielfreude“

Von der „intensiven Spielfreude“ und „magischen Momenten“ schwärmt der Hamburger Musiker und Komponist Abi Wallenstein noch heute. Obwohl die Umstände schon ein bisschen kompliziert gewesen seien, da er, die Kieler Georg Schroeter (Piano) und Marc Breitfelder sowie der Hamburger Perkussionist Martin Röttger wegen der Corona-Pandemie jeder in einem anderen Studioraum gespielt hätten. Hören konnten sich die Musiker natürlich und sehen auch, aber „der Ton kam später als das Bild“.

„Für uns eine völlig unbekannte Situation“, bestätigt Schroeter. Denn Blickkontakt sei immens wichtig bei ihrem Zusammenspiel, vieles sei improvisiert und entsprechende Signale würden per Blick gegeben. „Aber da wir uns seit 30 Jahren kennen und auch die Körpersprache, die signalisiert hat, ich bin jetzt bereit, ist da irgendwie was besonders Gutes entstanden“, sagt Wallenstein.

„Ein bisschen wie Schlittschuhlaufen“

Das Besondere sei allein schon gewesen, nach zwei auftrittslosen Monaten überhaupt wieder spielen zu können während der Pandemie, sagt Breitfelder. „Unterm Strich hatten wir einfach einen glücklichen Moment“, resümiert Röttger, „es hätte ja genauso gut schiefgehen können. Ein bisschen wie Schlittschuhlaufen, in der Hoffnung, dass es auch klappt. No risk, no fun.“

„Wir haben fast nie ein festgelegtes Programm“, antwortet Wallenstein auf die Frage nach den elf Songs. Diesmal habe er sich aber nicht wie sonst am erwarteten Publikum orientiert, da war ja keins, sondern „versucht, eine dynamische Kurve hinzukriegen“: eine Abwechslung in den Grooves, ein historischer Querschnitt durch den Blues.

Klassiker wie „Dust My Broom“ oder „Suzy Q“ finden sich auf dem neuen Album, aber auch eine erdige Version des Prince-Hits „Kiss“. Dazu drei Tracks aus Wallensteins Feder, darunter der Opener „True Love Of My Life“, komponiert klassisch nach Bluesschema und Thematik des Genres – das Klagelied eines verlassenen Mannes. Die Songidee sei ihm einst bei der Straßenmusik gekommen, erzählt Wallenstein. Mit einem Engländer habe er damals zusammenspielt und ihn nach ersten Skizzen für die Strophen gefragt, ob man das so sagen könne. „Ja, ja, hat der gesagt, das ist so okay. Mach es.“

Konzert am Montag, 6. September, 19.30 Uhr, Petruskirche, Kiel