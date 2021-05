Roskilde

Das Festival war ausverkauft, rund 100.000 Besucher waren erwartet worden, als Top-Acts hätten Kendrick Lamar, The Strokes und Tyler The Creator auf der Bühne stehen sollen. „Wir sind am Boden zerstört“, sagt Signe Lopdrup, CEO des Roskilde Festivals, obwohl die Absage leider nicht überraschend komme.

Sie sei nicht nur enttäuschend für Fans und Künstler, sondern auch „sehr ernst für unseren Wohltätigkeitsverein“, so Lopdrup, „und ein schwerer Schlag für das Wachstumssegment der Kultur und die Nahrungskette, die das Festival mitgestaltet“.

Tickets: Übertragung oder Rückerstattung möglich

Wer sein Ticket nicht übertragen möchte, soll eine Rückerstattung erhalten. Die genauen Modalitäten sollen so bald wie möglich hier publik gemacht werden. Doch es wäre „eine unschätzbare und entscheidende Hilfe“, sagt Lodrup, wenn die Ticketkäufer nach der Absage im vergangenen Jahr jetzt erneut das Festival unterstützen würden.

Den dänischen Festivals werde aber in diesem Sommer ein Ausgleich für ihre Verluste garantiert. „Als das Festival im letzten Jahr abgesagt wurde, hätten wir uns nie träumen lassen, dass wir im Jahr 2021 nicht bereit für einen Festivalsommer sein würden“, erläutert Lopdrup. „Es dauert mindestens eineinhalb Jahre, ein Festival zu planen, und obwohl wir mit großer Sorgfalt und finanzieller Verantwortung geplant haben, hatten wir Ausgaben und Verpflichtungen für den Betrieb, die Organisation und externe Lieferanten.“

Roskilde-Festival plant neue Wege

Nach zwei Absagen in Folge will die Festivalleitung nun neue Wege gehen. Andere Arten von kulturellen Veranstaltungen sollen konzipiert werden, damit weiterhin die humanitäre, gemeinnützige und kulturelle Arbeit, vor allem zum Wohle von Kindern und Jugendlichen, unterstützt werden könne. Denn dafür werden alle Gewinne aus dem Festival verwendet. Seit den frühen 70er Jahren hat das Roskilde Festival gut 54 Millionen Euro gespendet.