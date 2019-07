Bordesholm

Eine knappe Woche wird geprobt, dann in der Klosterkirche aufgeführt, was wie in welchem Stück zu erreichen war. Somit schwankt die Souveränität in der Ausführung, nie aber das Engagement und der unbedingte Ausdruckswille.

Chance auf Unsterblichkeit der Sterblichen

Die Botschaft von der Chance auf Unsterblichkeit der Sterblichen ist zentral wichtig. Das spürt jeder schon bei Nystedts tränenverschleiert moderner Transformation von Johann Sebastian Bachs Komm süßer Tod, den der Chor als eindringliche Immortal Bach-Raummusik schweben lässt. Das wird mehrfach sein historisches Echo finden, etwa wenn Händel bewegend die Totenfeier für Queen Caroline ausrichtet oder Mendelssohn Gläubige Aus tiefer Not aufseufzen lässt.

Fähige Solisten, ausdifferenzierte Leitung

Die Tupfer, die fähige Solisten wie die Sängerinnen Ann-Kristin Blöß oder Caroline Thurmann setzen, die Chor- und Instrumentalsätze, die unter der ausdifferenzierten Leitung von Rüdiger Hausen oder Norburg Najock erklingen – sie alle dienen als tiefsinnige Klangfolie für die hübsche Idee eines himmlischen Gipfel- und Erinnerungstreffens der wohl wichtigsten Barockkomponisten.

Drei historische Häupter: Bach , Händel, Telemann

Die „Typen“ der Komponisten sind unter ihren berückenden Perücken bestens getroffen. Der leicht blasiert weltmännische Opern- und Oratorienfachmann Händel (Harry Tobinski-Ahrens), der Italien bereiste und in der Metropole London wirkte, begegnet dem pragmatischen Telemann ( Volker Rohweder), der erstaunlich lange mit den hanseatischen Pfeffersäcken am Hamburger Tor zur Welt auskam. Und beide treffen auf den überlegt ganz bei sich gebliebenen Gotteshandwerker Bach (Dagomar Heinz), der „Soli deo gloria“ höchstens mal zu Fuß aus dem thüringischen und sächsischen Kleinstadtgefüge herausgekommen war.

Text mit Biografie und Ironie

Wie immer bei Wort-Ton-Projekten dieser Art lauert die Gefahr verstärkungstechnischer Probleme – und die der Schulfunk-Betulichkeit. Aber die Texte von Frauke Diedrichsen und Peter Thurmann kennen zum Glück auch Sticheleien und ironische Brechungen.

Wertschätzung Telemanns

Das wichtigste Ergebnis aber ist wohl die Wertschätzung Telemanns. Denn seine orchestral schwellende Elbeflut oder der Satz aus seiner Kantate Das ist gewisslich wahr erweisen sich als unsterblich konkurrenzfähig im himmlischen Kollegendreieck. In der voll besetzten Klosterkirche gibt es nicht nur dafür reich rauschende Zustimmung.

Von Christian Strehk