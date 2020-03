Nicht filigran, aber lustig: Abstürzende Brieftauben in der Pumpe

Kiel

Die Abstürzenden Brieftauben beschreiben und reflektieren sich in ihrem Song „Pieke Punk“ vom 2016er Album „Doofgesagte Leben Länger“ recht treffend. „Wir können nicht mehr als drei Akkorde und wir spielen nicht filigran“, singt Mirco Bogumil. Das bereits 1983 gegründete Fun-Punk-Duo beweist einmal mehr, dass Punkrockmusik inhaltlich eben nicht zwingend bierernste (politische) Botschaften transportieren muss. Und wenn, dann kommt auch das gegen die AfD gerichtete Stück „Nie Wieder Pegida“ im Text nicht ganz ohne Augenzwinkern aus. Ebenso wenig wie der Tourtitel „Das müsst ihr jetzt verkraften“ und weitere Bandklassiker von der aus dem acht Platten starken Bandkatalog zusammengestellten Setlist.

Schnell, einfach, launig

„Eine Muh Eine Mäh Eine Täterätätä“, „Das Grauen Kehrt Zurück“ und „ Paderborn“ verwandeln insbesondere den mittig vor der Bühne positionierten feierwütigen Pulk in einen Pogo-Knäuel und sorgen für ausgelassene Stimmung. Stilistisch ändern sich von Song zu Song nur Nuancen. Das Grundgerüst des Tandems stützt sich auf hohes Tempo, den selbst angesprochenen drei Akkorden und den launigen Texten. Selbst wenn Mirco Bogumil vor „Die Kuh“ ankündigt nun „ein wenig Ruhe in die Sache zu bringen“, dann ist das glatt gelogen und es geht, sehr zur Freude der Tanzenden, trotzdem unbändig nach vorne. Weshalb ein Erfolgsrezept versalzen? Am Hochgeschwindigkeits-Punkrock ändert auch der Instrumentenwechsel nichts. Bogumil nimmt an der Schießbude Platz, Norm Anderspunk greift zur Gitarre. Gesungen wird weiterhin abwechselnd und im Duett, die Zwei-Minuten-Bretter rocken weiter wie zuvor und davon angestachelt, wagt sich ein Stagediver in die luftigen Reihen zu springen.

Zoi!s aus Schleswig machten den Anfang

So wie die „Tauben“ in „Pieke Punk“ auf ihre limitierten Fähigkeiten verweisen, so treu bleiben sie sich, bestärken mit dem weiteren Klassiker „ Love Song“ abermals ihren Fun-Punk. Wie es das Genre schon verrät, machen die Abstürzenden Brieftauben einfach viel Spaß. Es darf geschmunzelt werden, wenn sie in „Keine Termine“ ihre Definition von Glück offenbaren: „Keine Probleme und leicht einen sitzen.“ Damit fällt es leicht d'accord zu gehen. Gilt übrigens ebenfalls für den mit Noise-Parts angereicherten Post-Punk des 2013 gegründeten Quartetts Zoi!s aus Schleswig, die den Abend eröffneten. Ob nun jung oder alt – Punkrock ist an diesem Abend quicklebendig.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus der Kultur.