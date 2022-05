„Aida“ indoor in Kiel: Italienischer Star-Tenor als Radames

Kiel

Es brauchte seine Zeit, nun aber hat „Aida“, die Sommeroper des Jahres 2019 auf dem Rathausplatz, ihre Indoor-Premiere. 88 Sängerinnen und Sänger, 14 Tänzerinnen und Tänzer, 58 Musikerinnen und Musiker, dazu noch 31 Statisten – das erklärt, warum „Aida“ und Corona lange nicht recht vereinbar waren. Die im August 2019 gefeierte Inszenierung von Daniel Karasek („Blockbuster-Kino im Opernformat“) ist nun auf die Opernhaus-Bühne angepasst, GMD Benjamin Reiners dirigiert erneut – Verdis „Aida“ war vor fast drei Jahren sein erstes Dirigat als Kieler GMD.

Karasek schwärmt von Antonello Palombi

In der Solistenriege ist vieles anders. Und was den neuen Radamès angeht, gerät Karasek geradezu ins Schwärmen: Der italienische Tenor Antonello Palombi hat tatsächlich schon an allen großen Opernhäusern der Welt gesungen – und gefühlt auch mit fast allen großen Dirigenten. Der frühere Carabiniere kam erst spät zum Gesang – und spätestens 2006 ins Rampenlicht der Medien, als er in Franco Zeffirellis „Aida“ an der Mailänder Scala den in Ungnade gefallenen Roberto Alagna genauso spontan wie Aufsehen erregend ersetzte.

Auch an der Met in New York sammelte Palombi kürzlich Erfahrungen als Radamès. In Kiel tritt der Stargast als liebender ägyptischer Feldherr an der Seite der gerade wieder in „Otello“ gefeierten Agnieszka Hauzer (in ihrem Debüt als Aida) und Maria Gulik (als Amneris, wie 2019 open air) auf. Weiter wirken mit Sergey Stepanyan als König von Ägypten, Dario Solari (in „Otello“ als Jago bejubelt) als Amonasro und Jörg Sabrowski als Ramfis,

Freitag, 20. Mai. Karten: Tel 0431 / 901 901, www.theater-kiel.de