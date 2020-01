Neuer Schwung für die Orchesterakademie

Kiel

Die Nachwuchsarbeit liegt Kiels Generalmusikdirektor Benjamin Reiners erklärtermaßen sehr am Herzen. Schon als Abiturient und dann während seines gesamten Studiums hat er in Duisburg das noch heute bestehende Klangkraft Jugendorchester geleitet. In Niedersachsen dirigierte er mehrfach das Landesjugendorchester und will es bald in Schleswig-Holstein auch tun. „Jedesmal ist sowas wie eine Energiespritze für mich.“

Junge Musiker sollen ihr Wunschprogramm entwickeln

„Jetzt gilt es aber erstmal, neuen Schwung in die vor allem von der Petersen-Stiftung geförderte Orchesterakademie am Theater Kiel zu bekommen“, so Reiners. Am 18. Januar ist um 14 Uhr ein Vorspiel zur Aufnahme neuer Talente ab zwölf Jahren angesetzt. Der GMD will sie mit einem Konzertprojekt locken, bei dem sie selber ihr Wunschprogramm entwickeln sollen und das er dann „von jungen Leuten für junge Leute“ selber im Schloss dirigieren will.

Küstenkidskonzert "Haie" am 27. Mai

Das „Küstenkidskonzert – Haie“ (für Jugendliche und junge Erwachsene) ist am 27. Mai um 19 Uhr geplant. Wenn dann die Akademisten im besonders attraktiven Seite-an-Seite-Format gemeinsam mit den Philharmonikern spielen, sei im Vorfeld schon einiges passiert, so Reiners. Einzel- und Stimmgruppentraining mit entsprechenden Philharmonikern löst technische Probleme, Vorproben erleichtern das Zusammenführen mit den Profis.

Reinschnuppern in den Profi-Alltag

„Das ist eine tolle Chance für Talente, vor einem eventuellen Musikstudium in den Profi-Bereich reinschnuppern zu können, Kammermusik- und Orchesterspiel-Coaching zu erhalten“, so Reiners, „wir sind keine Konkurrenz zum Landesjugendorchester oder dem Sinfonieorchester am Ernst-Barlach-Gymnasium, weil wir ja nicht regelmäßig, sondern nur punktuell mit den Jugendlichen probieren.“ Längerfristig kann er sich auch vorstellen, dass Akademisten eine ganze Opernproduktion mitspielen dürfen, um sie wie den Jugendchor oder die Ballettakademie in den Theateralltag zu integrieren: „Nicht etwa als billige Aushilfen, sondern zusätzlich zur philharmonischen Besetzung.“

