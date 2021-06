Kiel

Gerade hatte der Kinoverbund Schleswig-Holstein noch genau das in einem „Brandbrief“ an die Politik gefordert - nun wurden die Wünsche weitgehend erfüllt. „Das ist ein zufriedenstellendes Ergebnis", sagt Dennis Jahnke vom Studio-Kino stellvertretend für die im Verbund zusammengeschlossenen Lichtspielhäuser nach der Pressekonferenz von Ministerpräsident Daniel Günther.

Drinnen bis zu 1250 Personen

Bis zu 1250 Personen sind nach der neuen Corona-Verordnung ab 28. Juni in Innenräumen bei „Veranstaltungen mit Sitzungscharakter" erlaubt - darunter fallen neben Theater, Literaturhaus und anderen Veranstaltungshäusern vor allem die Kinos. Und die erwähnt Günther gleich mehrfach in seiner Rede: „Dort kann die Sitzkapazität ja nur zu 50 Prozent ausgenutzt werden. Und wenn die Plätze neben und hinter einem frei gelassen werden, etwa im Schachbrettmuster, ist das ein Regelwerk, mit dem die Kinos und die Theater in den nächsten Wochen gut arbeiten können."

Was in der Pressekonferenz noch etwas diffus klingt, bestätigt David Ermes, Pressesprecher im Kulturministerium: „Im Kino ist der Besuch ohne Maske, aber mit einer Belegung mit jeweils einem Platz vorne, hinten, links und rechts frei möglich." Der Begriff Schachbrettmuster greift da nicht ganz, da das System schon aus der Ordnung gerät, wenn mehrere Menschen als Gruppe nebeneinander sitzen.

Gute Nachrichten für die Kinos

Die neuen Nachrichten freuen die einen unter den Kinomachern, die am 1. Juli den kollektiven Neustart geplant haben, macht es aber nicht allen leicht. „Wir freuen uns und haben spontan den Saalplan umgestellt", sagt Dennis Jahnke.

Wie das im Metro genau aussehen soll, ist sich Geschäftsführer Jan-Per Sellmer dagegen noch nicht sicher – denn in den drei Sälen sind die Sitzplätze ohnehin versetzt angeordnet: „Es ist gut, dass von einer 50-Prozent-Kapazität gesprochen wurde - im günstigsten Fall kann ich dann in unserem großen Saal 220 Menschen unterbringen." Den Saalplan aber wird Sellmer erst nach dem Wochenende machen, dann, wenn auch der schriftliche Erlass raus ist: „Wenn zu den seitlich angrenzenden Plätzen auch die in den Reihen vor und hinter dem Zuschauer frei bleiben müssten, wäre das für uns schwierig. Wir bräuchten eine Abstandsregel von nicht ganz einem Meter."

Im Kino in der Pumpe, das ohnehin schon seit vier Wochen wieder Filme zeigt, will Kinoleiter Eckhard Pabst die 1,50 Abstand dagegen erst mal beibehalten: „Aber wir können das auch, weil wir keine Blockbuster in Programm haben. Mit einem James Bond könnten wir das niemals machen.“

Freude über den Wegfall von Maske und Test

Der Abstand bleibt mancherorts die Crux – auch im Traum Kino etwa stehen die Plätze versetzt. Nach dem jetzigen Modell "besetzt" da eine alleinsitzende Person quasi zehn Plätze, skizzierte es tags zuvor Ralf Thomsen vom Vorstand des Kinoverbunds SH, der Kinos in Heide, Büsum und auf Amrum betreibt. das entspreche einer Platzauslastung von 22 bis 27 Prozent, die keinen der Kinomacher zufriedenstellen kann. „50 Prozent brauchen wir schon, um wirtschaftlich zu bleiben“, sagt Matthias Ehr (Studio), und Thomsen würde sogar noch höher gehen, auf 80 Prozent.

So freut man sich allseits erstmal vor allem über den Wegfall von Masken- und Testpflicht. „Dadurch werden wir sicher viel mehr Besucher haben", ist Sellmer sicher. „Und die Inzidenz gibt es ja her. Mit Testung hätten wir uns vielleicht erstmal auf eine Vorstellung täglich beschränkt." Und Andreas Steffens vom Traum-Kino ergänzt: „Dass die Testpflicht weg ist, finde ich enorm. Das macht es für uns einfacher. Außerdem klingt durch, dass künftig zu beiden Seiten je ein Platz frei bleiben muss - damit könnte man gut leben. Bisher habe ich oft drei Plätze blockiert."

Testlauf vor dem Neustart

Auch dass die Regelung nicht, wie zunächst angedacht, zwei, sondern ganze vier Wochen gilt, freut die Kinomacher: „Das gibt der Planung eine gewisse Sicherheit." So stehen sie einigermaßen optimistisch in den Startlöchern. Das Metro-Kino lädt schon am Sonnabend, 20.15 Uhr in allen drei Kinos zum Testlauf – mit Oscar-Gewinner Nomadland, Der Spion und Dream Horse. Und im Studio steht am 30. Juni eine Wiedereröffnungs-Sneak auf dem Programm.

Bis 25. Juli gilt die Verordnung. Und wenn nicht noch die Delta-Virusvariante hereinpfuscht, ist auch die Aussicht auf weitere Lockerungen im August vielleicht gar nicht verkehrt.