Kiel

Und obwohl hier weder der straff aufgekratzte revolutionäre Impetus der „historisch informierten“ Fraktion noch die in Verzögerungen mit Spannung aufgeladene Bedeutungsschwere eines Christian Thielemann zu erleben war, bereitete der genussvoll entspannte Zugang großes Hörvergnügen.

Goldene Mitte und organische Brücken

Der Dirigent wählte gemäßigte Tempi, hielt diese aber flüssig und sorgte überall für angenehm organisch ein- und ausschwingende melodische Brücken. Sogar der Trauermarsch im zweiten Satz hatte mehr Trost als Tränen zu bieten und intensivierte sich eigentlich nur in der eingebauten Fuge zu schmerzlicher Gewalt.

Anzeige

Schöne Soli und Register im Orchester

Die Elbphilharmoniker schwelgten mit beachtlicher Präzision in Beethovens nun klanglich innovativ wirkendem Gefüge und hatten in den Holzbläsern und ganz besonders in den Hörnern (Trio im Scherzo!) geschmeidige Soli und edle Ensemble-Passagen zu bieten.

Weitere KN+ Artikel

Begeisterte Zuhörer, begeisterte Spieler

Die Begeisterung der 250 versprengten Streiber-Zuhörer im Saal war für die apollinische Interpretation mit Recht so groß wie die sichtbar gemachte Anerkennung der Musikerinnen für ihren souveränen Chefdirigenten.

Welche Konzertbedingungen für Dauer, Programmwahl und Ticketing in Sachen Corona-Schutz am 11. Dezember herrschen werden, wenn Altmeister Herbert Blomstedt im Schloss am Pult steht, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen.

Mehr zur Kultur in der Region lesen Sie hier.