Kiel

Sind die neuen Alben von Fabian Müller, dem Lucerne Festival, Stefano Di Battista oder Patricia Kopatchinskaja Top oder Flop? Das verrät der Alben-Check der KN-Redaktion. Die Höchstbewertung liegt bei 5 Scheiben.

Fabian Müller – Passionato

„Es steckt das Wort ’Leiden’ in Leidenschaft – in der Interpretation ein wichtiger Aspekt, ein Gefühl von wütender Befreiung“, sagt Pianist Fabian Müller. Der Aimard-Schüler und Busoni-Preisträger, der eigentlich in der eingefrorenen Saison Residenzkünstler in Kiel hätte sein sollen, hat eine in der Tat passionierte Solo-CD vorgelegt. Sie gipfelt in einer sehr packenden und zugleich hochdifferenzierten Lesart von Beethovens „Appassionata“. Auf einem sehr farbenreich geheimnisvoll tönenden Steinway kombiniert er sie mit aufgebrachten Werken von Brahms und Rihm sowie der Sonate g-Moll op. 22 von Schumann (mit ihrem ursprünglichen Finale). Faszinierend! (Berlin Classics)

5/5 Scheiben

Septets Mozart Beethoven - Lucerne Festival

So federleicht schwerelos, so fein dosiert und gut gelaunt können sieben Kammermusiker klingen. Solisten aus dem Lucerne Festival Orchestra, einst gegründet mit befreundeten Topkünstlern vom Feingeist Claudio Abbado und inzwischen charismatisch geleitet von Riccardo Chailly, zelebrieren das „Nannerl-Septett“, das Diminuendo D-Dur KV 251, von Wolfgang Amadeus Mozart und das große, experimentelle Septett op. 20 von Ludwig Beethoven. Hier kommen in Sachen gehobene Unterhaltungsmusik solistische Qualitäten mit dem hellhörigen Abstimmungsgefühl aus der Orchesterformation glücklich zusammen. (Lucerne Festival)

4/5 Scheiben

Stefano Di Battista - Morricone Stories

Es braucht kein riesiges Filmorchester, um diese jazzige Hommage an den 2020 verstorbenen Klanghexer des italienischen Kinos, Ennio Morricone, zum Erfolg zu führen. Sein Freund, der Saxofonist und Jazz Baltica-Veteran Stefano Di Battista, greift die jazznahen Anklänge in Morricones Schaffen geschickt auf und führt sie cool und glücklich mit Fred Nardin (Piano), Daniele Sorrentino (Bass) und André Ceccarelli (Drums) im Quartett weiter. In den zwölf Tracks wird man zwar die allergrößten Hits, die glorreichen Halunken oder das Lied vom Tod, vergeblich suchen, aber keineswegs die Extraklasse und reiche Fantasie Morricones vermissen. (Warner Music)

4/5 Scheiben

Patricia Kopatchinskaja - Schoenberg: Pierrot lunaire

Niemand wird sich der Ausstrahlungskraft dieser Vollblutmusikerin entziehen können. Stets agiert Patricia Kopatchinskaja am Rande des Möglichen, um die Töne elektrisierend aufzuladen. Im Fall des traumverlorenen Sprechgesangzyklus „Pierrot lunaire“ von Arnold Schönberg, ein Schlüsselwerk der frühen Moderne, schießt sie aber mit ihrer Stimme über das Ziel hinaus. Ihr Pierrot ist ein Clown, keine hochsensible Melodram-Figur. Dafür machen die Schönberg-Bearbeitung von Strauß’ Kaiserwalzer oder Kreislers Marche miniature mit ihr als Geigerin wiederum maximal Spaß. (Alpha Classics)

3/5 Scheiben