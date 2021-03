Kiel

Sind die neuen Alben von Steve Lukather, Inglorious, Alice Cooper und Ricky Warwick ein Top oder Flop? Das verrät der Alben-Check der KN-Redaktion. Die Höchstbewertung liegt bei 5 Scheiben.

Zur Galerie Neue Alben im Check der KN-Redaktion - So sehen die Cover aus - Bewertung erfolgt im Artikel

Steve Lukather: „I Found The Sun Again“

Sehr organisch, was der Toto-Gitarrist Steve Lukather da auf seinem Solo-Album in die Ohren der Öffentlichkeit sendet. Der Grund dafür ist die Tatsache, dass er das Album live eingespielt hat, zusammen mit fähigen Freunden wie Toto-Sänger Joseph Williams, Drummer Gregg Bissonette oder Keyboarder Jeff Babko. Gespickt mit Reminiszenzen an Jeff Beck („Journey Through“), Robin Trowers („Bridge Of Sighs“) oder Steve Winwood („The Low Spark Of High Heeled Boys“) bildet Lukather seine 70er-Musikseele ab. Und natürlich trägt jeder Song zwischen Fusion-Rock und schwebender Popballade den Stempel des Ausnahme-Gitarristen. (Mascot)

Bewertung: 4/5 Scheiben

Inglorious: „We Will Ride“

Für das vierte Album der britischen Hardrocker darf man getrost das Bild des oft bemühten Phönix- aus-der-Asche bemühen, denn Sänger Nathan James musste nahezu eine komplette Band ersetzen und haut ein Album raus, das mit abwechslungsreichen Arrangements, wuchtigem Sound und gnadenvollen Gesangslinien glänzt. Mit einem eingängigen Riff begrüßt „She Won’t Let You Go“ den Rockfreund, danach geht es rhythmisch anspruchsvoller zu, ob Slide-Gitarre in „Medusa“, krachende Akzente in „Cruel Intentions“ oder die Power-Ballade „My Misery“, jeder Song hat etwas Besonderes, aus dem James' edler Gesang noch einmal heraussticht. (Frontiers)

Bewertung: 4/5 Scheiben

Alice Cooper: „Detroit Stories“

Lockdown-Kreativhemmung? Nicht mit Alice Cooper; der 73-jährige Springinsfeld trägt sich mit „Detroit Stories“ quasi ins Goldene Buch seiner Geburtsstadt ein. Oft oberflächlich als „Schock-Rocker“ tituliert, zeigt Cooper Musikalität in jeder Pore und lässt in diesem von Altmeister Bob Ezrin produzierten Werk Liebe, Leidenschaft und Rock’n’Roll-Dreck verschmelzen. Unterstützt von Söhnen der Stadt wie Wayne Kramer (MC5) oder Mark Farner (Grand Funk Railroad) pumpt er sich durch Velvet Undergrounds „Rock And Roll“ oder „Go Man Go“, um danach fröhlich in „Our Love Will Change The World“ aus dem Blumen beklebten VW-Bus zu winken. Cool. (Ear)

Bewertung: 5/5 Scheiben

Ricky Warwick: „When Life Was Hard And Fast“

Ricky Warwick, Ex-Frontmann von The Almighty und aktiver Vorstand der Black Star Riders, hat sich den Ex-Buckcherry-Gitarristen Keith Nelson geschnappt und die beiden Geradeaus-Typen haben ein Geradeaus-Rockalbum geschaffen, das mit dem Titelsong schon das erste Bier öffnet.

Ein bisschen The-Almighty-Schmutz, etwas nordirischer Folk-Pathos über Thin-Lizzy-Twingitarren und der Tag des Hörens wird zum gelungenen 24-Stünder. Man muss kurz schlucken, denn nach dem wild hingerotzten „Never Corner A Rat“ folgt mit „Time Doesn’t Seem to Matter“ eine rührende Vater-Tochter-Ballade, von der man sich jedoch mit „Fighting Heart“ schnell erholt hat. (Nuclear Blast)

Bewertung: 4/5 Scheiben