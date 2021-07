Kiel

Sind die neuen Alben von Styx, Thy Catafalque, Midgar und Year Of No Light ein Top oder Flop? Das verrät der Alben-Check der KN-Redaktion. Die Höchstbewertung liegt bei 5 Scheiben.

Styx: Crash Of The Crown – Wertung: 4 Scheiben

Es ist doch immer wieder verführerisch, bei Musiklegenden reinzuhören, wenn es etwas Neues gibt. Das bereitet nämlich oft Freude wie im Falle der AOR-Band Styx („Boat On The River“, „Mr. Roboto“), die mit „Crash Of The Crown“ ihr 16. Studioalbum vorlegt.

Angeführt von James Young und Tommy Shaw gibt es feinen Hardrock mit Hang zum Bombast, perfekte Gesangsharmonien, Keyboardvariationen und natürlich Balladen zur Zwölfsaitigen wie „Wonderful Lives“. Vertraute Klänge wie „Reveries“, der Titelsong mit Queen-Einschlag oder Ausgefeiltes wie „Long Live The King“ zeugen von kompositorischer Finesse in der Kompaktklasse. (Universal)

Thy Catafalque: Vadak – Wertung: 4 Scheiben

Hinter Thy Catafalque steckt der ungarische Musiker Tamás Kátai. Sein bereits zehntes Album „Vadak“ ist ein vielschichtiges Meisterwerk, das vor kreativen Ideen sprudelt, ohne überladen zu klingen.

Der Mann hat die folkige Experimentierfreude eines Mike Oldfield („Köszöntsd a hajnalt“) mit dem (schwarz-)metallischen Genie eines Devin Townsend gepaart („Az energiamegmaradás törvénye“) und in „Gömböc“ auch keine Integrationsprobleme mit Ambient-Sounds. Da überrascht „A kupolaváros titka“ mit Jazz-Piano und Saxofonsolo nicht mehr wirklich. Als Gastsängerin fügt sich Martina Veronika Horváth elegant ins Geschehen. (Season Of Mist)

Midgar: Unity – Wertung: 4 Scheiben

Mit Andy Wilson-Taylor alias Midgar geht ein weiteres Solotalent an den Start. „Prelude“ könnte der Einstieg in ein Hollywood-Melodram sein, der musikalische Duktus setzt sich in „Ascension“ fort, bis Piano und Bass Tempo aufnehmen und das Stück in schreienden Gitarrenriffs kulminiert. Wilson-Taylor kippt in die Kopfstimme, Vergleiche zu The Muse oder The Fray flackern auf.

„Disciple“ ist eine Nu-Metal-Keule mit romantischem Intermezzo und abschließenden Stakkato-Anschlägen. Hätte catchy Pop-Rock noch was in den Charts zu melden, wäre „Sunburn“ der reine Sommerhit, hier ist es nur eine von vielen intelligenten, melodischen und bisweilen heavy Rockperlen. (Year Of The Rat)

Year Of No Light: Consolamentum – Wertung: 3 Scheiben

Der Sommer lacht, doch die dunklen Zeiten liegen noch nicht lange zurück. Das französische Post-Metalorchester Year Of No Light trägt seinen Namen zu Recht und brettert hier quasi eine instrumentale Retrospektive auf’s Parkett. „Consolamentum“ ist das vierte Studioalbum der Messieurs aus Bordeaux, die in diesem knapp einstündigen, in fünf Songs gefassten Trip durch Doom, Black Metal, Drone und Post Rock alle Gefühlsebenen berühren.

Year Of No Light sind atmosphärisch so dicht, dass man den fehlenden Gesang erst spät bemerkt. Eine nicht leicht zu goutierende Mahlzeit, die, wenn man sich darauf einlässt, interessante Geschmacksnoten entfaltet. (Pelagic)