Kiel

Was taugen die neuen Alben von The Fratellis, Tini Thomsen, Veronica Swift und Dr. Lonnie Smith? Das verrät der Alben-Check, wobei die Höchstbewertung bei fünf Scheiben liegt.

The Fratellis / Half Drunk Under A Full Moon

Das Vorgänger-Album belegte vor drei Jahren den fünften Platz in den britischen Charts. Dieser Messlatte wird auch die jetzige Veröffentlichung vollkommen gerecht. Alle zehn Songs des mittlerweile sechsten Albums sind mit Bläsern und Streichern voluminös durchsetzte Soundpakete. Das Trio aus Glasgow um Sänger John Lawler versteht es dabei erstklassig, seine eingängigen Pophymnen als Ohrwürmer in die Gehörgänge zu stemmen. Treffliche Singalongs sorgen dabei für ein Übriges. Längst hat die Band eine Fangemeinde, die sich aus allen Altersgruppen zusammensetzt. (Cooking V./Sony) –

4/5 Scheiben

Tini Thomsen Max Sax / Horses & Cranes

Zu Thomsens Facettenreichtum am Baritonsaxofon und als Komponistin gehört auch ihre Vorliebe zum mitreißenden Jazzrock und zur Fusion. Seit 2014 lässt die Norddeutsche uns mit Alben des Projekts Max Sax dankenswerterweise daran teilhaben. Als Fundament bei all den Tracks ist ein druckvoller Groove angesagt. Als Gastmusiker an der Posaune schaut auch Nils Landgren für ein Stück vorbei. An der Seite der hyperaktiven 39-Jährigen ist auch Ehemann Nigel Hitchcock am Altsaxofon mit von der Partie. Mit „Song For Molly“ ist eine bemerkenswerte Bluesnummer vertreten. (Jazzhaus) –

4/5 Scheiben

Veronica Swift / This Bitter Earth

Eine fantastisch betörende Stimme mit exzellenter Phrasierung zeichnet die Wahl-New Yorkerin aus, deren zweites Album nun bereits den Beweis für eine sich abzeichnende große Karriere liefern dürfte. Veronica Swift versteht es, ihren Songs mit einer guten Balance zwischen Temperament und Gefühl eine ganz persönliche Note zu verleihen. Viele Stücke stammen aus diversen Musicals. Manch älterer Song erhält durch Swift eine Frischzellenkur, ohne dem Original Unrecht zu tun. An ihre Seite schart die Newcomerin zudem versierte Musiker, allen voran Emmet Cohen am Piano. (Mack Avenue) –

4/5 Scheiben

Dr. Lonnie Smith / Breathe

Reste von Live-Mitschnitten anlässlich des 75-jährigen Smith-Geburtstages 2017 in New York, dazu zwei in Miami im Studio mit Punk-Veteran Iggy Pop als Sänger eingespielte Coverstücke (Timmy Thomas‘ „Why Can‘t We live Together“ und Donovans „Sunshine Superman“) bilden acht Tracks umfassende Kurzweil. Die ins Alter gekommenen Herren haben einfach nur Spaß, performen total cool, müssen keinem mehr etwas beweisen. Smith zaubert brillant an den Tasten seiner B 3. Beim Stück „Pilgrimage“ übernimmt Opern-Mezzosopranistin Alicia Olatuja überzeugend den spirituellen Gesang. (Blue Note) –

5/5 Scheiben