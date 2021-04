Kiel

Sind die neuen Alben von Suzi Quatro, Smith/Kotzen, Tomahawk und The Dust Coda ein Top oder Flop? Das verrät der Alben-Check der KN-Redaktion. Die Höchstbewertung liegt bei 5 Scheiben.

Suzi Quatro – The Devil In Me

Suzi Quatro mischte die Charts in den frühen Siebzigern mit Glamrock-Hits wie „Can The Can“ oder „48 Crash“ mächtig auf. Die Sängerin/Bassistin verschwand danach nie ganz von der Bildfläche – zu Recht, denn mit Unterstützung von ihrem Sohn Richard Tuckey strotzt auch das neueste Werk vor lässig groovenden, sauber produzierten, aber dreckig klingenden Rock’n’Rollern wie dem Titelsong, „Get Outta Jail“, „I Sold My Soul Today“ oder „Motor City Riders“. Auch in ruhigeren Gefilden wie dem mit Piano, Orgel und Bläsern angereicherten „Isolation Blues“ oder dem soulig-jazzigen „In The Dark“ fühlt sich die 69-jährige Powerfrau hör- und fühlbar wohl. (Steamhammer)

4/5 Scheiben

Adrian Smith/Richie Kotzen – Smith/Kotzen

Befreundet sind sie schon länger, aber erst jetzt zeigen Adrian Smith, Gitarrist bei Iron Maiden und Gitarrist/Sänger Richie Kotzen (u.a. Poison, Mr. Big, The Winery Dogs) der Öffentlichkeit, dass sie sich auch musikalisch großartig verstehen. Man hat sich auf klassischen Hardrock geeinigt, Smith bluesige Stimme harmoniert bestens mit der R’n‘ B-Rauchnote von Richie Kotzen. Catchy Riffs im Opener „Taking My Chances“ legen die Spur für den Uptempo-Freischwinger „Running“, dem das schwermütig anklingende, dann fett groovende „Scars“ folgt. Feine Soli zwischen Feeling und versiertem Gefrickel lassen auch die restlichen Rocksterne glänzen. (BMG)

4/5 Scheiben

Tomahawk – Tonic Immobility

Mike Patton, im wesentlichen Sänger von Faith No More, hat diverse Sideprojekte, Tomahawk mit Musikern von Helmet, Mr. Bungle und The Jesus Lizard gehört zu den zugänglicheren. Pattons stimmliche Vielfalt vermittelt das Gefühl, sowohl in einer klamaukigen Komödie als auch im avantgardistischen Film Noir denselben überzeugenden Hauptdarsteller zu erleben. „Tattoo Zero“ trägt progressive Züge, „Recoil“ ist heavy Reggae, in „Business Casual“ trägt der Hardcore Anzug zum Basslauf von Helmets „Unsung“ und „Fatback“, „Howlie“ oder „Dog Eat Dog“ sind moderne Metalmonster, die nur ein Vokalist wie Patton zähmen kann. (Ipecac)

3/5 Scheiben

The Dust Coda – Mojo Skyline

„Yeaah, i got a demon, a demon in my heart!“, eine solch dreckig herausgekehlte Albumeröffnung verheißt Rock’n’Roll und so ist es im Falle „Mojo Skyline“ von The Dust Coda. Der Vierer aus London um seinen charismatischen Sänger und Rhythmusgitarristen John Drake lässt aber nicht nur den rohen Knüppel aus dem Sack, sondern hat auch ein gutes Händchen für fernwehmütige Cruising-Balladen wie „Dream Alight“. Die Produktion ist knackig, die Herren zeigen reife Rock’n’Roll-Attitüde in leisen („Rolling“, „Bourbon Pouring“) und lauten Momenten („I’ve Been waiting“, „They Don’t Know Rock’n’Roll“). Durchweg grooviger und positiver Stoff für’s Gemüt. (Earache)

4/5 Scheiben