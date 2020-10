Tequila & The Sunrise Gang sind nicht als Trauerklöße berüchtigt. Tracks wie "Take My Hand" – Opener ihres sechsten Albums "Home" mit der Zeile „We’re gonna make it mighty“ – wirken dennoch wie eine Kur gegen den Corona-Kater. Täuscht, denn die Songs gab’s alle schon vorm Ausbruch der Pandemie.