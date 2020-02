Die Geschichte ist nicht vorüber

Kiel

Was im Gespräch mit Aleida Assmann vor allem klar wird, ist Folgendes: Es schärft den Blick, sich die eigene Verstricktheit in die Geschichte vor Augen zu führen. Die Kulturwissenschaftlerin, die 2018 mit ihrem Mann, dem Ägyptologen Jan Assmann, den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhielt, ist auf Einladung der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte angereist. Und sie spricht – nach einem Rundgang durch die kommende Ausstellung Luftkrieg und „Heimatfront“ im Stadtmuseum Warleberger Hof (ab 9. Februar) – über Erinnerung und Kriegserleben.

Wie die Erinnerungskultur wirkt

Das Erinnern als gesellschaftliche Funktion ist Aleida Assmanns Thema, sie hat es in verschiedenen Büchern (z.B. Formen des Vergessens, 2016) behandelt. „Erinnerungskultur ist ein relativ neues Wort “, sagt die 72-Jährige im Hotel, wo sie zwischen Ankunft und Bürgermeistertreffen noch Zeit findet für ein Gespräch. Aufgekommen in den Neunziger- und Nullerjahren, „und es wurde dann fast inflationär gebraucht, so dass man sich fragte, ob die Sache erst über diesen Begriff ins Bewusstsein geraten ist“.

Eine Frage, die Aleida Assmann ganz klar mit „ja“ beantwortet: „Nach 1945 dominierte das Denken in der Bundesrepublik eine unbedingte Ausrichtung auf die Zukunft: verändern, erneuern, unglaubliche Ziele wie die Mondlandung erreichen. Von der Zukunft wurde alles erwartet – die Vergangenheit aber hat man hinter sich gelassen und war froh, wenn sie sich nicht gemuckt hat.“ Durchaus nachvollziehbar, wenn man sich klarmacht, wie viele von der NS-Vergangenheit scheinbar bruchlos in die neue Welt der Nachkriegszeit wechselten – und Krieg, NS-Zeit und die eigene Haltung dazu hinter sich ließen.

Wie die 68er die Vergangenheit entdeckten

Aleida Assmann hat die Gabe, das Abstrakte durchschaubar zu machen, die Geschichte mit dem Alltäglichen zu verknüpfen. Wenn sie von 40 Jahren Schweigen in Deutschland spricht, dann meint sie nicht nur den Umgang mit NS-Zeit und Holocaust; sie spricht von einer Haltung, „die alles, was vorher war, als vorüber und abgehakt ansieht. So dass, was einmal war, gar nicht mehr zurückkommt“. Das „Zeitregime der Moderne“ nennt die Wissenschaftlerin das und hat es 2013 in Ist die Zeit aus den Fugen? beschrieben.

Den Wandel der Perspektive führt die Wissenschaftlerin auf die 68er zurück, die zwanzig Jahre nach der Revolte gereift begannen, die eigene Vergangenheit zu entdecken. In ihren Städten und Institutionen, in den Familien. Schließlich ist das kulturelle Gedächtnis ja allseits präsent. In Museen, Bibliotheken, Archiven, Stolpersteinen. In den Städten ist es als Rest von Architektur oder einstiger Stadtplanung vorhanden. „Das ist alles so anschaulich, sinnlich und konkret“, sagt Aleida Assmann, „jeder Schüler kann begreifen, worum es da geht und auch spüren, dass die Geschichte noch andauert und jeder seinen Platz darin finden kann.“ Eine Ausstellung wie die im Warleberger Hof greift das auf.

Wie man von der Geschichte Gebrauch macht

Warum wir Erinnerungskultur brauchen? Dazu nimmt sie zunächst das Wort „brauchen“ in den Blick: „Das kann man ganz unterschiedlich bewerten. Zum einen hat man immer schon von der Geschichte Gebrauch gemacht. Man hat das Positive herausgezogen und sich sein Bild geschaffen. Und das, was nicht im Einklang stand mit der Gegenwart, wurde weggelassen.“ Der Palast der Republik in Berlin fällt einem dazu ein, der Umgang mit Denkmälern des Sozialismus und der deutschen Kaiserzeit. Oder auch mit Straßennamen nach politisch belasteten Größen wie in Kiel das umstrittene „Hindenburgufer“.

„Solche Straßen gibt es viele in Deutschland“, sagt Aleida Assmann, „die Spuren der deutschen Geschichte haben wir überall.“ Sie einfach wegzubügeln, das Bild zu bereinigen, hält sie für „keinen guten Weg“ – „weil wir damit Geschichte auch zerstören“. Stattdessen setzt sie auf Erklärung, darauf, den historischen Kontext wieder sichtbar zu machen. Es geht darum, die unterschiedlichen Erfahrungen nebeneinander auszuhalten.“

Wie die Vergangenheit die Identität prägt

Aleida Assmann wertet weniger; sie erklärt, stellt Zusammenhänge her, entwirft eine Art anderes Erinnern. Dass die Vergangenheit auch bei der Arbeit an einem kritischen Selbstbild zu gebrauchen war, hat in Deutschland erst die nächste Generation entdeckt und sie für einen Wandel der Identität eingesetzt, so dass diese nicht mehr nur von Reuelosigkeit und zynischem Desinteresse geprägt ist: „Das Zurückgehen in die Vergangenheit kann also auch als Weichenstellung für die Zukunft funktionieren, indem es sie mit der Erinnerung verbindet.“