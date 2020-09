Rendsburg

Das gibt der Aktualität des Stoffes auch optisch Nahrung. Schon die erste, stumme Szene könnte heute spielen: Eine Gruppe Vermummter stürmt die Drehbühne, auf der ein Gebäude steht, das an einen Kiosk erinnert (Bühne und Kostüme: Carola Reuther). Wie Spinnen klettern die gesichtslosen Figuren an der Bude mit den hermetisch heruntergelassenen Rollläden herum und beschmieren die Fassade x-fach mit einem einzigen Wort: Jude. So schnell und leise, wie sie gekommen sind, so feige machen sie sich aus dem Staub.

In 240 Jahren wohl nicht viel dazu gelernt...

Man scheint nicht viel dazugelernt zu haben in den letzten 240 Jahren, seit Lessing sein 1783 uraufgeführtes „dramatisches Gedicht“ über die drei Weltreligionen im Jerusalem des 12. Jahrhunderts verortete. Damals wie heute braucht es Menschen, die deeskalieren, Menschen wie den jüdischen Händler Nathan, den man deshalb den Weisen nennt. Bei Marusch macht er sich mit Eimer und Putzlappen kommentarlos daran, die nächtlichen Schmierereien zu entfernen – unterstützt von Daja, der christlichen Kinderfrau für seine Ziehtochter Recha. Katrin Schlomm bedient lustvoll das Klischee der ewig aufgeregt gestikulierenden, brabbelnden Tratschtante. Wie ihr Dienstherr hat Daja andere Sorgen als das plumpe Graffiti an der Wand: Nathans Haus hat gebrannt – und Recha ihr Leben einem Tempelherrn zu verdanken, der das Mädchen aus den Flammen barg.

Anzeige

Überzeugung auch mit einer Packung Bifi

Dass ein Christ einem jüdischen Mädchen das Leben rettet, ist in jenen Tagen keine Selbstverständlichkeit. Und so schämt sich der Wohltäter seines spontanen Aktes der Menschlichkeit – nicht ahnend, dass Recha in Wahrheit ein Christenkind ist (in neonfarbenem Jogginganzug ein Girlie mit Hang zum Schwärmen: Lucie Gieseler). Vehement verweigert er Nathans Dank, doch schnell legt Marek Egert die Attitüde des geifernden Judenhassers ab. Im Handumdrehen lässt sich sein plakativ angelegter Tempelherr von Nathans rein humanistisch orientierten Argumenten überzeugen – und von der Packung Bifi, die dieser dem Hungrigen wortlos zuschiebt.

Die Gelassenheit eines ideologiefreien Menschenfreundes

Reiner Schleberger ist ein unangestrengter Nathan und hüllt seine Figur in die Gelassenheit eines ideologiefreien Menschenfreundes. Ähnlich locker kommt Sultan Saladin daher, allerdings aus völlig anderen Gründen. Marusch führt den muslimischen Stadtfürsten ( René Rollin) vor als faulen Sack, einen Verschwender und ständig pleite. Schlaff hängt er mit seiner Schwester Sittah ( Karin Winkler) in der Sauna ab und schlurft später, gehüllt in einen grellbunten Versace-Bademantel, in güldenen Sneakern über die Bühne.

Multi-Kulti-Eintracht - ein Bild, so bunt wie des Sultans Bademantel

Zunächst ein wenig gelangweilt, dann aber mit gespitzten Ohren hört dieser Saladin sich Nathans Ringparabel von den drei Religionen an und macht sich darauf seinen Reim. Denn obwohl vorgeführt als Lachnummer, zeigt er Herz – anders als der blutrünstig-zürnende Patriarch ( Uwe Kramer), der, ausstaffiert wie ein Gott auf dem Olymp, der Lächerlichkeit preisgegeben wird. Am arg gedrechselten Ende, in dem Lessing erstaunliche Verwandtschaften heraufbeschwört, stehen Christen, Muslime und der Jude Nathan in trauter Multi-Kulti-Eintracht auf der Bühne – ein Bild, so bunt wie des Sultans Bademantel.

Weitere Vorstellungen: 1.+ 10.10., 19.30 Uhr, Schleswig. 28.10. 19.30 Uhr, 1.11., 19 Uhr, Rendsburg. www.landestheater-sh.de

Mehr Kultur aus der Region hier