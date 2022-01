Lutterbek

Ohne Puschelmikrofon, aber in der obligatorischen orangenen Trainingsjacke tritt Alfons von Applaus begleitet ins Bühnenlicht und äußert seine Erleichterung darüber, dass sein Alptraum „Ich komme, aber ihr kommt nicht“ sich nicht bewahrheitet hat. Recht so, denn die reflektierten, mit charmantem Witz aufbereiteten Betrachtungen des Kabarettisten sind ein Genuss.

Er habe nicht gedacht, dass er mal wisse, was eine FFP2-Maske sei oder einen Freund frage, ob er geboostert sei, sinniert Alfons mit hochsympathischem französischem Akzent. Es folgt eine hübsch überzogene Geschichte über seine eilige Rückfahrt nach Deutschland zu Coronabeginn im mit Klopapier überladenen Pkw.

Gebürtiger Pariser mit deutscher Staatsbürgerschaft

Vor kurzem erhielt der gebürtige Pariser mit deutscher Staatsbürgerschaft und Wohnsitz Hamburg das Bundesverdienstkreuz für seine „herausragenden Verdienste für die Kultur und Toleranz und Humanität“. Und ja, man erfährt in seinem Programm viel über die Franzosen und ihre Sicht auf die Deutschen. Das ist meistens lustig, oft am Beispiel einzelner Personen verankert und immer gekennzeichnet von der Motivation eines Philantropen; eines Lehrerkumpels, der mit weit aufgerissenen Kinderaugen und Schalk im Nacken das Bild einer friedlichen Welt zeichnet.

Bekannt geworden ist die Kunstfigur Alfons durch ihre Umfragen, die mit Puschelmikro und gut dosierter Naivität Passanten anspricht, deren entwaffnende Ehrlichkeit oder Schlagfertigkeit hohen Unterhaltungswert besitzt. Auch in Lutterbek ernten die Dame, die gestisch Herz und Hirn vertüdelt oder der junge Mann, der die Frage nach der fruchtbaren Zeit im weiblichen Zyklus mit „Sommerurlaub“ beantwortet, brüllende Lacher. Das ist weniger Schadenfreude als das Wissen darum, dass man selbst in einer solchen Situation nicht unbedingt glänzen würde.

Es geht ihm nicht ums Bloßstellen, sondern ums Menschliche

Auch Alfons geht es nie um das Bloßstellen, sondern um das Menschliche, das Kauzige, die Sympathie für die Fehlbarkeit und das Scheitern. Die scheint in Frankreich ausgeprägter zu sein als in Deutschland. So sei der Radrennfahrer Raymond Poulidor, der dreimal Zweiter bei der Tour de France wurde, der beliebteste Sportler gewesen, erzählt Alfons. Sympathien habe man auch für Lucien Pothier gehegt, der 1904 disqualifiziert wurde, weil er Teile der Rennstrecke mit der Bahn zurückgelegt habe.

Ein Abend voller wunderbarer Geschichten

Der Abend mit Alfons ist voll dieser wunderbaren Geschichten, die Allegorien für den tiefen Glauben an die deutsch-französische Freundschaft, Europa und „das zerbrechliche Experiment“ Frieden sind.

Wie viele andere Künstler, leidet auch der Kabarettist Emmanuel Peterfalvi an den Folgen von Corona und nutzt das Portal „Patreon“, um Fans die Möglichkeit zur Unterstützung und Zugang zu exklusiven Alfons-Geschichten zu ermöglichen. Heißt bei Alfons natürlich „Le Freundeskreis“. Bonne Chance!