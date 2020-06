Privattheater zu Gast im Schauspielhaus

Kiel

Die Lage ist schwierig, aber für die Privattheater in Kiel ist sie unter den Corona-Präventionsmaßnahmen womöglich noch ein bisschen schwieriger. „Bei den kleinen Theatern bleibt unter den derzeitigen Bedingungen ja noch viel weniger als bei uns an Zuschauerplätzen übrig“, sagt Generalintendant Daniel Karasek. Im Theater Die Komödianten ist von 17 Plätzen (sonst 99) die Rede; im Polnischen Theater hat Tadeusz Galia mittels Schutzschirmen 21 von 45 Plätzen erhalten. Auch im Foyer arbeitet er mit Wänden zwischen den Tischen.

"Bagger" und "Gimpel" auf der großen Bühne

So hat sich Karasek überlegt, den Privattheatern in Kiel ab September an spielfreien Tagen im Schauspielhaus die Möglichkeit zu Gastspielen auf der großen Bühne zu geben; die vier Sonntage sind bereits vergeben. „Den Luxus ensuite zu spielen, können wir zwar nicht bieten“, so Karasek. Ein Zeichen setzen geht aber schon: „Wir sitzen alle – wenn auch unter unterschiedlichen Vorzeichen – im gleichen Boot.“ Deshalb will man nun gemeinsam Flagge zeigen, die freien Theater und das Theater Kiel.

„Wir wollen dem Publikum zeigen, dass wir spielen und wieder Lust auf das Theater machen“, sagt Rafaela Schwarzer von den Komödianten und freut sich, ihr Solo Die Frau des Michelangelo mal auf der großen Bühne spielen zu können. Markus Dentler folgt mit Bagger. Den Anfang macht am 6. September Tadeusz Galia mit Gimpel der Narr – ein echtes Jubiläum, wie Galia entdeckt hat: Auf den Tag genau vor 35 Jahren, am 6. Juni 1985, hatte sein Solo in Kiel Premiere. Die Gruppe Deichart bringt Yasmina Rezas Kultstück Kunst auf die Bühne. Und die freie Gruppe, die ohnehin eine feste Kooperation mit dem Theater Kiel pflegt, kann mit Solostücken wie Klamms Krieg auch im Werftpark-Theater auftreten.

Privattheater wollen nach dem Sommer wieder öffnen

Daneben wollen auch die Privattheater nach dem Sommer wieder ihre Türen öffnen. Das Polnische Theater startet im August mit dem Liftverweigerer, die Komödianten wollen im September loslegen. Neben Komödianten, Polnischem Theater und DeichArt haben sich auch die Niederdeutsche Bühne Kiel und das Lore und Lay Theater angeschlossen, die allerdings ab September jeweils in ihren eigenen Räumen starten. Im Theater am Wilhelmplatz mit 50 von 157 Plätzen, wie Silke Broxtermann sagt. „Unsere Stücke sind so auf das Schiff konzipiert“, sagen dagegen Thomas Hamann und Martina Riese vom Lore und Lay Theater. „Es wäre zuviel Aufwand, das für eine andere Bühne umzumodeln.“

Vor allem sind die Theatermacher froh, auf irgendeine Weise wieder loslegen zu können. „Es geht ja nichts mehr“, sagt Matisek Brockhues von Deichart. Auch mit dem Maritim, wo zuletzt Jens Raschkes Hitchcock-Stück lief, ist man im Gespräch. So hoffen alle, dass die Lust am Theater stärker ist als die Angst vor dem Virus. Und darauf, dass sich bis zum Herbst der Status noch verändert – so dass auch Oper und Tanz wieder eine Chance haben: „Im Moment“, so Karasek, „steuern wir in ein unbekanntes Land.“