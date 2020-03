Theater, Museen, Kinos müssen schließen

Kiel

Am Freitagmittag verkündete die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen, angesichts der dynamischen Ausbreitung des Coronavirus alle Häuser ab heute zu schließen – das betrifft damit neben der Gottorfer Schlossinsel auch das Freilichtmuseum Molfsee. Man wolle in dieser Lage „kein Ort sein, an dem sich Menschen versammeln“, hieß es zur Begründung aus Schleswig. Dort wird die für den 2. April vorgesehene Eröffnung der Barlach-Ausstellung ausfallen, die Schau aber gezeigt, sobald die Schlossinsel ab frühestens 19. April wieder öffnen darf. Man hofft, dass das für die große Sommerausstellung mit Werken Rainer Fettings nicht passiert – hier ist die Eröffnung für den 25. April geplant.

Ein Fußballjahrhundert ohne Vernissage

Weil ein Erlass des Landes vom Donnerstag zunächst nur öffentlich zugängliche Veranstaltungen in staatlichen bzw. kommunalen Museen ausschloss, nicht aber den reinen Ausstellungsbetrieb, wollten die Lübecker Museen am Wochenende zunächst weiter geöffnet bleiben – die Vernissage für die neue Ausstellung " Günter Grass - Mein Fußballjahrhundert" am Montag im Grass-Haus jedoch ist wie alle anderen Angebote und Veranstaltungen bis 30. April gestrichen. Und „aus prophylaktischen Gründen“ werden keine Audioguides und keine VR-Brillen mehr verliehen. Auch die Kunsthalle zu Kiel hatte jenseits aller Veranstaltungen und Führungen an diesem Wochenende noch geplant, Kunst pur zu bieten.

Kiels Museen ab Sonnabend geschlossen

Wie die Stiftung Landesmuseen machen in Kiel Stadtmuseum, Schifffahrtsmuseum mit seiner gerade neu bestückten Dauerausstellung und Stadtgalerie bereits ab heute sicher dicht. Das gilt auch für den Flandernbunker.

"Liftverweigerer" bis zum bitteren Ende

Die 1000-Personen-Grenze war nur kurz zu halten: Das Kulturforum in Kiel hatte am Donnerstag seine vorerst letzte Veranstaltung. Das Theater Die Komödianten sagte gestern Vormittag zunächst bis zum 12. April sämtliche Veranstaltungen ab – „bis dahin“, so Theaterdirektor Markus Dentler, „werden wir kreativ und fantasievoll neue Stücke suchen, schreiben, proben und uns ganz auf die Zeit danach vorbereiten“. Für das Polnische Theater haderte dessen Leiter Tadeusz Galia gestern: „Die Busse dürfen noch fahren, und wir haben auch nicht mehr Plätze“. Er wollte heute noch den „Liftverweigerer“ spielen, dann wird auch er angesichts des Veranstaltungsverbotes schließen müssen, ebenso wie die Clubs in der Stadt. „Die Schließung unserer Kultureinrichtungen in dieser Situation ist schade, aber folgerichtig. Wir alle müssen uns jetzt einschränken, um die Infektionslage in Kiel nicht noch zu beschleunigen“, sagte Bürgermeisterin und Kulturdezernentin Renate Treutel. Absehbar dürfte das auch für die Kieler Kinos gelten – ohnehin wurden jenseits von James Bond schon für etliche Filme die Starts verschoben.

Schleppender Start für den örtlichen SHMF-Vorverkauf

Dass die Verunsicherung rund um das Coronavirus auch über die kommenden Wochen hinaus groß ist, zeigt der örtliche Vorverkaufsstart für das am 4. Juli beginnende SHMF in Kiel. Gegenüber dem Vorjahr 80 Prozent weniger Nachfrage am ersten Tag, hieß es von der Konzertkasse Streiber. Dort ist man derzeit ohnehin fast mehr damit beschäftigt, Karten zurückzunehmen, als neu zu verkaufen.

Harry Potter auf Oktober verschoben

Jenseits von Kiel ist die Lage nicht viel besser: Nach zwei improvisierten Tagen mit Publikums-Limitierung sagte gestern das Mehr!Theater die Deutschlandpremiere der aufwendigen Theaterproduktion " Harry Potter und das verwunschene Kind" am heutigen Sonnabend ab. Die Vorstellungen würden nun ab Oktober auf dem Hamburger Großmarkt laufen, die Karten können dafür getauscht werden.

Hamburger Kultureinrichtungen stellen Betrieb ein

In der Elbphilharmonie bleibt es nicht bei der Schließung der Konzertsäle: „Mit Rücksicht auf die Versuche einer möglichst wirksamen Eindämmung des Coronavirus’ in Hamburg“ wird ab heute auch die Plaza geschlossen. Die Rolltreppe ist ausgebremst – wie, zunächst bis zum 29. März, sämtliche staatliche Kultureinrichtungen in Hamburg inklusive der großen Museen, aber auch private Kulturveranstalter.

