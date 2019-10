Zum Abschluss dies fünftägigen Internationalen Meeresfilmfestivals Cinemare in Kiel wurden am Sonntagabend im Metro-Kino die Preise in fünf Kategorien vergeben. In der 1. Kategorie ging der Deutsche Meeresfilmpreis an "Last Ship Home – Die Weltumsegelung des Peter von Danzig".