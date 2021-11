Kiel

„Ihr seid alle verhaftet wegen sexy“, ruft Alli Neumann den gut 150 Gästen im Saal der Pumpe zu. Nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit hat das Power-Mädel aus Flensburg längst mit ihrer frohnatürlichen Art und Bodenständigkeit angesteckt. Das Bühnenbild – eine Wolkenlandschaft – hat Freundin Rosa kreiert, am Merchandise-Stand bedient ihre Mitbewohnerin. Als es ein technisches Problem gibt, lacht Alli herzhaft ins Mikro und kommentiert augenzwinkernd: „Wir sind immer so professionell.“

Alli Neumanns Songs zeugen von einem authentischen Geist

Die gute Laune rührt von der Tatsache, dass Alli und ihre vierköpfige Band nach knapp drei Jahren erstmals wieder ein Indoor-Konzert geben dürfen. Zudem ist es ihr erster Auftritt in Kiel überhaupt und das Publikum schenkt die eingangs erwähnten verteilten Blumen in Form von Tanz, Jubel und reichlich Beifall zurück. Absolut gerechtfertigt, denn die Songs ihres Debütalbums „Madonna Whore Komplex“ verfügen über den authentischen, unkonventionellen und erfrischenden Geist, den man auch Alli getrost abnimmt.

Bestimmtes musikalisches Genre? Gar Eingrenzungen? Keineswegs. Allenfalls wäre Alternative-Pop als Oberbegriff zulässig. Seit frühester Kindheit hat Alli Neumann sämtliche Einflüsse aufgesogen und verarbeitet sie jetzt nach Herzenslust. Mal bleischwer rockend in „Keine Zeit“, balladesk in „Atlanta“ oder von Trap angehaucht im Trettmann-Duett „Zeit steht“ von 2019. Weiter mit einem Lied in polnischer Sprache über den Balztanz eines Elchpaares und tanzbaren Uptempo-Nummern wie „Monster.“ Zudem liegt etwas Soul in ihrer voluminösen Stimme. Da gibt es in der Tat viel zu bejubeln.

Zwischendrin kommt die junge Musikerin immer wieder ins Plaudern. Sie verrät einen kleinen Teil ihrer musikalischen Sozialisierung („Mein erstes Live-Konzert waren als Zwölfjährige Mando Diao“) und vor dem fulminant gesetzten Schlusspunkt „Frei“ sagt sie gewohnt unverblümt: „Keine Verarsche, ist das letzte Lied, kenne nämlich keine Texte mehr.“

Die Sängerin macht Mut in schweren Zeiten

Zuvor war da aber noch das punkig-beschwingte Cover „König von Deutschland“ von Songwriter-Ikone Rio Reiser. Ein heimlicher Höhepunkt, mit dem Alli Neumann einmal mehr den Saal abholte und in dieser schwierigen Pandemie-Zeit Mut macht, Träume weiterzuverfolgen. Danke dafür!