Molfsee

Menschen wollen und müssen sich beschäftigen, um ein ausgefülltes Leben zu haben. Die Beschäftigung bestimmt den Alltag und prägt den Menschen. Menschen identifizieren sich mit dem, was sie tun. In der Dauerausstellung des Molfseer Jahr100Hauses geht es in diesem Sinne um Erwerbstätigkeit auf der einen und die Gestaltung der freien Zeit auf der anderen Seite.

Eine beliebte Anlaufstelle im Schuhgeschäft

Das aus hier ausgewählte Exponat kann als ein Stellvertreter für den Dienstleistungssektor betrachtet werden. Das knapp 1,40 m hohe Gerät ruft – im wahrsten Sinne des Wortes – Strahlen hervor. Es handelt sich um einen Schuhdurchleuchter, auch Pedoskop genannt. Bis in die 1960er-Jahre durfte es in keinem gut geführten Schuhgeschäft fehlen. Mithilfe von Röntgenstrahlen stellt das Gerät fest, ob der Fuß auch richtig in den Schuh passt. Und viele, die in den 1950er und 1960er-Jahren groß geworden sind, dürften sich noch an die reizvolle Prozedur des Schuhdurchleuchtens erinnern. Denn Zielgruppe des Gerätes waren – das strahlende Lächeln verriet es oft genug – insbesondere Kinder. Den sorglosen Umgang mit Röntgenstrahlen hingegen kann man sich heute kaum noch vorstellen. Damals jedoch waren Innovationen im Technikbereich äußerst gefragt. Das Bewusstsein über die Schattenseiten der Technologie setzte sich nur langsam durch.

Mit Röntgenstrahlen wurde alles durchschaubar

Mit der Entdeckung der Röntgenstrahlen durch den Physiker Wilhelm Conrad Röntgen geht hingegen Ende des 19. Jahrhunderts eine wahre Euphorie über diese neue Technologie einher, mit der man durch Körper hindurchschauen kann. Alles scheint möglich, alles durchschaubar, alles machbar. Diese positiven Assoziationen halten auch an, obwohl die schädigenden Auswirkungen der Strahlen ebenfalls früh entdeckt werden.

Mit dem Pedoskop dem Fuß Gutes tun

Dass die Strahlen jedoch auch dafür genutzt werden können, Schuhe zu durchleuchten, ist eine Erkenntnis aus dem Militär. So werden erste einfache Schuhscanner im Ersten Weltkrieg verwendet, um schnell Militärstiefel zu durchleuchten. Ab den 1920er-Jahren tritt das Pedoskop im zivilen Bereich einen wahren Siegeszug an. Schuhe werden nun zunehmend in Massenproduktion am Fließband hergestellt. Um trotzdem einen passgenauen Sitz des Schuhs zu erreichen, kommt dann der Schuhscanner zum Einsatz. Die Werbung verspricht eine einfache Anwendung, Modernität, Innovation und nicht zuletzt medizinisch bewiesene Gesundheit für die Füße, was in Zeiten der Lebensreform durchaus eine wichtige Rolle spielt. Durch das Pedoskop tut man also dem Fuß und dem Körper etwas Gutes, eine förmliche Medikalisierung des Schuhkaufs nimmt damit ihren Lauf.

Ein Blick auf die grünen Füße

So kommen die Geräte auch immer sehr ästhetisch und hochwertig in der Anmutung daher. Sie stehen oft zentral im Schuhgeschäft, meistens auf einem Podest. Von dort verteilen sie ihre Strahlung durch den ganzen Raum. Im unteren Sockelbereich des Gerätes befinden sich die Röntgenröhren. Stellt man die Füße in die darüber befindliche Öffnung, werden sie von unten durchstrahlt. Durch mehrere Öffnungen im oberen Bereich können dann Kind, Mutter und Verkäuferin gleichzeitig die grün strahlenden Füße im Schuh betrachten.

Strahlungs-Höchstgrenzen um ein Vielfaches übertroffen

Die Strahlen weisen damals ein Vielfaches der heute im Jahr erlaubten Höchstmenge an Strahlung auf. Insbesondere Verkäuferinnen und Verkäufer sind damit täglich einer sehr hohen Gammastrahlung ausgesetzt. Spätfolgen sind wahrscheinlich, aber in den seltensten Fällen nachzuweisen. Gegen Ende der 1960er-Jahre ist die schädigende Wirkung der Röntgenstrahlen auf das Zellgewebe weitestgehend bekannt. 1973 werden in Deutschland die Schuhdurchleuchter mit der Röntgenverordnung endgültig verboten.

Der "Röboy" stammt aus einem Preetzer Schuhgeschäft

Das im Jahr100Haus gezeigte Gerät mit dem charmanten Namen „Röboy“ stammt übrigens aus einem Schuhgeschäft in der Schuhmacherstadt Preetz, dessen Ausstattung in Teilen Mitte der 2000er-Jahre in die Sammlung der Landesmuseen aufgenommen wurde. Das Pedoskop selbst und die verwendeten Röntgenröhren wurden laut Herstellernachweis bei der Kieler Firma Nagel und Goller produziert.

