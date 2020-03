Trotz Corona: Open Airs werden weiter geplant

Bad Segeberg/Eckernförde

Punkt 15 Uhr beschallt Peter Thomsen täglich vom Deutschen Haus in Flensburg aus die Stadt mit dem Beatles-Song „All you need is love“. So will er in harten Corona-Zeiten ein wenig Zuversicht verbreiten. Nachahmer sind ausdrücklich erwünscht. Thomsen, Betreiber des Veranstaltungshauses und Geschäftsführer der Agentur Förde Show Concept GmbH, sagt spontan: „Wir glauben an den Impfstoff“ und ist bemüht, Optimismus zu verbreiten, was seine zwischen 2. und 22. Mai terminierten Kalkberg-Events in Bad Segeberg angeht: Stand gestern sollen das Felsenburg-Festival, die Schlagernacht, die Auftritte von Santiano und Sarah Connor wie geplant dort stattfinden.

Der Vorverkauf läuft weiter, tendiert aber derzeit gegen Null

Ob die aktuelle Lage das dann zulässt, steht auf einem anderen Blatt. Der Vorverkauf jedenfalls läuft weiter, auch wenn er gegen Null tendiert. Und ganz im Hintergrund hat man sich nicht nur mit wirtschaftlichen Problemen auseinanderzusetzen, sondern auch mit Möglichkeiten, die Konzerte doch noch zu verschieben, wenn sie denn aus Gründen des Gesundheitsschutzes nicht stattfinden dürfen. Da gibt es etliche Abhängigkeiten, in Bad Segeberg auch von den weiterhin vom 27. Juni bis 6. September angesetzten Karl-May-Spielen. Viel Unsicherheit – eine feste Größe ist in Flensburg vorerst der Beatles-Song „in Hammer-Lautstärke“.

Lesen Sie auch: Welche Festivals finden 2020 statt?

Corona: "Die Zeit ist auf unserer Seite"

Für die Baltic Entertainment GmbH ( Fleckeby) mit geplanten Open Air-Konzerten in Eckernförde („Rock am Strand“ mit Bosshoss, „Strand Open Air“ mit Silbermond und Max Giesinger am 4./5. Juli) und in Damp („Küstenschlager“ mit Ben Zucker und Vanessa Mai und „Pop am Strand“ mit Vincent Weiß, Lena und Namika, 31. Juli/1. August) sieht die Lage ähnlich aus. Man wartet und sagt nicht ab. „Wir gehen davon aus, dass die Zeit auf unserer Seite ist“, gibt sich Gesellschafter Daniel Spinler optimistisch. Werde von Amts wegen nichts anderes verfügt, halte man vertragsgemäß an den Terminen fest. Es seien schließlich „bis zu 600 Personen, die an einer Strandveranstaltung beteiligt sind“ – von Sanitär bis Security.

Allemal lieber verlegen als absagen

Den größten Zeitpuffer gibt es noch für das Baltic Open Air vom 20. bis 22. August im Wikingerland Haddeby, das in diesem Jahr zehnjähriges Bestehen feiert: „Gelassen bleiben“ lautet die Devise. Und auch wenn derzeit offiziell kein Thema: Dürften Termine nicht stattfinden, werde man nicht absagen, sondern auf jeden Fall versuchen, zu verlegen, sagt Spinler.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Mehr Kultur aus der Region hier