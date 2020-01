Hut ab, Haley

Kiel

Solche Stimmpower hat man im Prinz Willy noch nicht so oft erlebt. Wenn überhaupt. Die US-amerikanische Sängerin, Songschreiberin und Gitarristin Haley Johnsen setzt von Sekunde eins an ihre eigenen Maßstäbe. Enorm kraftvoll und präsent wirkt ihr Gesang. Das kleine Prinz Willy lüftet sie damit mal eben kurz durch.

Start der Europatournee im Prinz Willy

Ganz unprätentiös war Johnsen zuvor auf die Bühne gestiegen und hatte verkündet, dass sie noch etwas der Jetlag plage. Der Kieler Auftritt sei ihr erster einer just gestarteten Europatournee. Zugleich freute sie sich über den „wirklich coolen Ort“ und darüber, dass so viele Leute gekommen seien, zu einer Künstlerin, die sie doch noch gar nicht kennen. Stimmt, aber der eine oder die andere im Publikum hat womöglich vorher bei Youtube nachgeschaut und war zu Recht angetan. Durch die Live-Performance wurde man dann restlos überzeugt von Haleys Klasse.

Haley Johnsons Album Golden Days

In Portland, ihrem Heimatort, tritt Haley Johnsen mit ihrer eigenen Band auf. Mit der hat sie auch ihr erstes langes Album „ Golden Days“ (2019) eingespielt – kürzere EPs gab es bereits. Johnsen spielt die meisten der Songs dieses Albums und noch einige mehr. Nur eben in der Version, in der sie entstanden sind, Stimme und Gitarre, ganz pur, aber kein bisschen langweilig. Wie das wunderbare „I ´ll See You Around“, das sie mit samtigem Gesang und feinem Fingerpicking beginnt, dann immer kraftvoller ausholt, sich mühelos in die Höhe schwingt und eine fast schon schneidende Klarheit erreicht. Die akustische Gitarre lässt sie am Ende schön twangen. Der Song handelt davon, freundlich zu sich selbst zu sein, sagt die Musikerin: „Eine kleine Erinnerung!“ Kann ja nie schaden.

Abwechslungsreiches Set

Sehr abwechslungsreich ist das Set, das Haley Johnsen im Gepäck hat. Ihr Sound ein gekonnter Mix. Da sind Stücke, die als Balladen beginnen mit folkigen Modulationen, doch meistens packt Johnsen schon bald die Zurückhaltung weg und die Riesenstimme aus. Dann weitet sich wie im atmosphärischen„Feel The Water“ der Sound zu Soul und R&B. Haley Johnsen legt alles rein und tönt expressiv, doch ist dabei ganz bei sich. Auch rockig kann sie prima, wenn sie von der akustischen zur E-Gitarre im Song „Weekend“ wechselt, sich temperamentvoll und funkig gibt.

Nahbare und authentische Singer-Songwriterin

Das Besondere ist neben allen unbestreitbaren musikalischen Qualitäten, wie nahbar und authentisch sie wirkt. Alle Songs stammen direkt aus ihrem Leben, und Johnsen scheut sich nicht, die Geschichten dazu mit dem Publikum zu teilen. Die Stücke handeln von Ängsten und Zweifeln, von Sehnsüchten, aber auch von Freuden und wirken immer höchst lebendig. Man hat den Eindruck, diese Künstlerin hält nichts zurück. „Meine Gefühle zu teilen, wirkt heilsam für mich“, sagt sie und nimmt dabei einen mit. Am Ende taucht man optimistisch daraus hervor, so wie die Künstlerin, die bei aller Offenheit, keine Bleischwere entstehen lässt. Hut ab, Haley!