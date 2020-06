Kiel

Das hat die Ratsversammlung am Donnerstagabend beschlossen. Fritzsch reagierte auf den Anruf von Stadtpräsident Hans-Werner Tovar: „Ich bin gerührt und habe Gänsehaut – herzlichen Dank“.

Ehrung kurz vor dem Wechsel nach Karlsruhe

Die Ehrung ist in einer Feierstunde zu Beginn der Ratssitzung am 20. August vorgesehen – kurz bevor Fritzsch offiziell sein Amt als neuer GMD am Badischen Staatstheater Karlsruhe antritt.

Besonderer Blick auf den musikalischen Nachwuchs

Georg Fritzsch, 1963 in Meißen geboren, habe von 2003 bis 2019 als Generalmusikdirektor des Theaters Kiel und das Haus zu vielen künstlerischen Erfolgen geführt, heißt es von der Stadt. Der Dirigent förderte besonders den musikalischen Nachwuchs in Kiel. Er gründete den Verein „Akademien am Theater Kiel e.V.“ und ermöglicht mit diesem bundesweit einmaligen Förderprojekt rund 350 Kindern und Jugendlichen aus allen sozialen Schichten eine kostenlose künstlerische Ausbildung. Dazu zählen die Chorakademie, die Orchesterakademie und die Ballettakademie.

Engagement für den Konzertsaal

Zudem ist Fritzsch, der seit Oktober 2017 auch eine Professur für Dirigieren an der Hochschule für Musik und Theater in München hat, Vorstandsmitglied des Fördervereins „Konzertsaal am Kieler Schloss“ und macht sich für Spenden stark.

Kiels zweithöchste Auszeichnung

Die Andreas-Gayk-Medaille ist nach der Ehrenbürgerschaft die höchste Auszeichnung, die die Landeshauptstadt Kiel vergibt. Benannt ist sie nach dem Nachkriegs-Oberbürgermeister Andreas Gayk. 1971 wurde sie erstmals verliehen.

