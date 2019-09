Kiel

Mit zwei unterschiedlichen Projekten und insgesamt vier Konzerten soll der Chor im Festivalsommer 2020 vertreten sein. Unter der Leitung von Chordirektor Nicolas Fink wird unter anderem Gioachino Rossinis "Petite Messe solennelle" einstudiert.

Im großen Format steht Anton Bruckners "Te Deum" aus dem Jahr 1881 auf dem Programm. Seit 2017 treffen hier erstmals wieder die beiden Klangkörper des SHMF aufeinander: Der Festivalchor steht dabei gemeinsam mit dem Schleswig-Holstein Festival Orchestra unter der Leitung von dessen Principal Conductor Christoph Eschenbach auf der Bühne. Zusätzlich zum "Te Deum" sollen dann eine Sinfonie und A-cappella-Motetten des Linzer Komponisten erklingen.

Umfangreiches Dossier

Intensive Probenarbeit unter Fink

Sängerinnen und Sänger können sich laut SHMF ab sofort für die Projekte bewerben. Willkommen sind alle, die Spaß am Singen auf hohem Niveau haben und Chorerfahrung mitbringen. Der Chor soll sich zur intensiven Probenarbeit mit Nicolas Fink an mehreren Wochenenden vor und während des Festivals treffen.

Vorsingtermine und Konzertdaten

Vorsingen sind in Hamburg (31. Oktober 2019), in Kiel (1. und 2. November) und in Lübeck (2. und 3. November) geplant.

Die Konzerte sollen 2020 am 10. und 11. Juli ( Bruckner) sowie am 28. und 29. August ( Rossini) stattfinden.

Anmeldung zum Vorsingen und weitere Informationen ab sofort hier.