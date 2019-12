Landestheater: Hamlet, atemlos spannend

Rendsburg

Die Regisseurin Anna-Elisabeth Frick hat Shakespeares Stück um allerhand Nebenhandlungen und Figuren verschlankt und zeigt einen zornigen Dänenprinzen, der sich gegen eine Gesellschaft stemmt, die die Augen vor dem Unfassbaren verschließt und ein fröhliches Weiter-so zelebriert. Starke Bilder prägen die Atmosphäre des Spiels, das oft auf Worte verzichtet – zugunsten der intensiven, sorgfältig choreografierten Körpersprache eines präzise agierenden Ensembles.

Schlosshof im Überwachungsstaat

Die Bühne, die mit ihrem steingrauen Bogengang an einen Schlosshof denken lässt, trägt Spuren eines ausufernden Gelages. Zwischen Gestühl, Papierschlangen und Glitzergirlanden liegen die Mitglieder der Feiergesellschaft herum, in rot-weißen Klamotten mit aufgedruckten Augen, die auf die spätere Überwachung Hamlets durch den König hinweisen (Bühne und Kostüme: Martha-Maria Pinsker). Zu unheilvoll wabernden Klängen, die im Lauf des Spiels von minimalistischen Tonfolgen und nervenzerfetzendem Getöse abgelöst werden (Musik: Hannes Strobl), erheben sich wie in Zeitlupe König und Königin.

Animalisch und gewalttätig

Animalisch und gewalttätig ist die Bewegungssprache des frischgebackenen Ehepaares, dessen Glück auf feigem Brudermord basiert. Wie im Tanz bewegen sich Lukas Heinrich und Beatrice Boca umeinander, ein brutaler Egomane und seine Muse, die keine Träne um ihren verstorbenen Gatten weint.

Geisterhaftes Feiervolk

Genauso wie das Feiervolk, das träge aus dem rauschartigen Schlaf erwacht und mit schepperndem Gelächter erneut die Gläser erhebt, als gäbe es kein Gestern und kein Morgen. Sekunden später wird genau diese Truppe zum Geist von Hamlets Vater verschmelzen, ein wispernder Chor, der den Sohn beauftragt, Rache für den Mord am Vater zu üben.

Christian Hellrigl als Hamlet

Die Geistererscheinung öffnet Hamlet die Augen – über die Ruchlosigkeit des Onkels und die Gleichgültigkeit der Gesellschaft, die nur zu gern die Augen vor der Wahrheit verschließt. Er steigt aus, macht nicht mehr mit, koste es was es wolle. Textschleifen, die sich im Kreise drehen, zeigen, dass eine Kommunikation mit den anderen nicht mehr möglich ist. Gespannt wie ein Flitzbogen tobt Christian Hellrigl über die Bühne. In einer Szenen sehen wir ihn bis zur Erschöpfung auf der Stelle rennen. Wenn er auch keinen Meter vorankommt, bringt er doch Unruhe in den Hofstaat, dessen selbstgefällige Unbekümmertheit allerdings nur kleine Risse bekommt.

Minimale Unterschiede zwischen Freund und Feind

Die Regisseurin macht nur in der Kostümierung minimale Unterschiede zwischen Freund und Feind. Ein unsichtbares Einvernehmen vereint Verbündete des Königs wie Polonius ( Meike Schmidt) mit seinen Bewachern Rosencrantz und Guildenstern (Nenad Subad, Timon Schkeheck) und Hamlets Freund Horatio (als bibberndes Weichei: Katrin Schlomm).

Kimberly Krall als Ophelia

Allein Ophelia schlägt sich auf seine Seite – ein starker Auftritt von Kimberly Krall, deren schrill gebrüllter Satz „Ich denke, alles wird gut!!!“ zum blanken Hohn gerät und das Blut in den Adern gefrieren lässt. Zu Fratzen verzerrt sind die Gesichter des Paares in einem nur scheinbar innigen Moment der Annäherung, der keine Zukunft hat. Wie alles in dieser atemlos spannenden Inszenierung, in der es keine Gewinner gibt. Großer Applaus.

www.sh-landestheater.de