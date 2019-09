Sie kam, sang und siegte

Berlin

In Salzburg und Bayreuth hatte Netrebko schließlich kurz vorher wegen Erschöpfung abgesagt. Da lag es nah, dass auch ihr Berliner Auftritt als Adriana Lecouvreur nicht zustande kommen würde. Ein Badeurlaub aber schien ihr gut getan zu haben – ihre Fans bekamen sogar Fotos von ihr im Bikini zu sehen. Sie ist, wie man sehen konnte, wieder bei bester Gesundheit und konnte die Herzen des Berliner Publikum im Sturm erobern.

Cileas großer Opernwurf

Die 1902 uraufgeführte „ Adriana Lecouvreur“ ist das einzige Werk des süditalienischen Komponisten Francesco Cilea, das sich durchsetzen konnte. Ähnliches gilt ja auch für seine Zeitgenossen Umberto Giordano, Pietro Mascagni und Ruggero Leoncavallo. Cileas Oper aber basiert auf einer wahren historischen Begebenheit, die auch das Zeug zu einem spannenden Krimi in sich hätte. Der plötzliche Tod der berühmten französischen Schauspielerin Adrienne Lecouvreur hatte 1730 zu allerlei Spekulationen Anlass gegeben.

Besser gut erfunden als halb wahr

Die Wahrheit um den Mord, wenn es denn einer war, wird wohl niemals ans Tageslicht kommen. Für die Oper aber bietet die Geschichte ein ideales Thema, denn der Hass, den zwei Frauen füreinander empfinden, weil sie denselben Mann lieben, ist von Cilea in glutvolle Musik übersetzt worden.

Dramatischer Höhepunkt im Duell der Frauen

So ist dann auch das Aufeinandertreffen der Adriana mit der Fürstin von Bouillon der dramatische Höhepunkt dieser an Effekten reichen Oper. In der Mezzosopranistin Olesya Petrova als eifersüchtige, rachsüchtige Fürstin hat Anna Netrebko eine Widersacherin gefunden, mit der sie sich ein derart fulminantes Duell in Tönen ablieferte, dass einem der Atem stockte.

Netrebkos exorbitante Gesangskunst

Die Netrebko aber hat darüber hinaus noch viele andere Möglichkeiten, ihre exorbitante Gesangskunst unter Beweis zu stellen. Ihre Ausdruckspalette scheint geradezu grenzenlos zu sein, was sie in ihrer Herz bewegenden Sterbeszene besonders eindrucksvoll zeigte. Das Auf und Ab selbst extremer Gefühle gelang ihr mit einer Sicherheit und vor allem: mit einer Natürlichkeit, die immer wieder Staunen machte. Bei jedem Ton, der ihrer Kehle entströmt, hat man das Gefühl: so muss es sein, das ist wahr und wahrhaftig!

Star plus Ehemann

„ Adriana Lecouvreur“ ist auch deswegen eine ideale Oper für die Netrebko, weil sie hier gemeinsam mit Yusif Eyvazov, ihrem Ehemann, auftreten kann. Dieser hat zwar einen etwas engen Tenor, kann diesen aber optimal nutzen. Der Rolle des leidenschaftlich liebenden Maurizio blieb er nichts schuldig. Michelangelo Mazza konnte dem Orchester der Deutschen Oper Berlin nicht nur knallige Verismo-Effekte abverlangen, sondern auch weiche, lyrische Töne von intimer Intensität.