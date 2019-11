Schon der Titel „Kleine große Liebe“ legt nahe, was das Kernthema auf Annett Louisans Doppelalbum ist, dessen Songs sie am Freitag in der Sparkassen-Arena präsentiert. Im Interview mit der Chanson-Pop-Sängerin geht es aber auch um Lampenfieber, Melancholie und den Spagat zwischen Karriere und Kind.