Lokalmatador Steesy rufen sie noch ein paarmal „Zugabe!“ hinterher nach seinem Abgang. Doch der junge Rapper kehrt nach seinem Vorprogramm nicht zurück. Umbaupause für die Antilopen Gang auf der schlichten, schwarzen Bühne beim „Together Kiel Open Air“ auf dem Nordmarksportfeld.

Kein Schnick-Schnack auch bei den Abteilungen fürs Publikum – schlanke Taue als Abtrennungen, Bierbänke und darauf – löblich mitgedacht – gläserne Aschenbecher. Drumherum auf dem mit Sichtschutz umzäunten Gelände zwei Foodtrucks und drei Anhänger mit Getränken, hinten noch einige freie Plätze, oben auf dem Wall vor dem Umkleide-Gebäude nur eine Handvoll Zaungäste. Und der angedrohte Regen blieb aus.

Gleich mit dem Opener der erste ironische Bruch

„Antilopen gibt ’ne Party und ihr kommt nicht rein“ – „Basmatireis und Pepsi“ als Konzertopener besorgt gleich mal den ersten ironischen Bruch. „Hallo Kiel!“, ruft Kolja Kolerikah, und weiter im Songtext. „Seid ihr da?“ Sind sie, die gut 1000 Zuschauer, hört man. „Habt ihr Bock?“ Haben sie, hört man. Die Punchlines sitzen passgenau bei Tracks wie dem latent latinesk groovenden „Army Parka“. Fix ein Test, ob die Menge so gut singen kann wie Kolja. „Das war einfach sehr schlecht“, kommentiert Danger Dan das Ergebnis. Okay, dann eben gemeinsam grölen.

Das Publikum auf dem Norder wurde in “Abteilungen“ auf Abstand gehalten. Quelle: michael kaniecki

Panik Panzers Wade steckt in Orthese

Dafür, dass sein linker Unterschenkel in einer dicken Orthese steckt, bewegt sich Panik Panzer erstaunlich agil über die Bühne. In einem Konzert in Osnabrück sei seine Wade „explodiert“, erzählt er. Niemals werde er in Kiel spielen, habe der Arzt prophezeit. „Nun sitzt er da in Osnabrück und weint dicke Tränen, und ich singe hier in Kiel meinen Lieblingssong!“ Der heißt offenbar „Pizza“, war 2017 ein Hit und zählt textlich zu den schlichten Tracks des Trios. Die Fans sollen das runde Pizza-Symbol machen, es sei „heilig“. Machen sie.

Tote-Hosen-Song fehl am Platz

„Es kommt die Zeit“, stimmt Panik Panzer „Wünsch dir was“ von den Toten Hosen an, einige singen mit. „Kiel, was ist mit euch denn los?“, fragt er listig. „Komplett falsches Konzert!“ Sie setzen „Wünsch dir nix“ dagegen und wünschen sich schwenkende Arme. Kiel liefert. „Patientenkollektiv“ und „Globuli“ bedienen die härtere Gangart, die Liebeslieder „Trenn dich“ oder „Verliebt“ die weichere. „Lied gegen Kiffer“ fehlt ebenso wenig auf der Setlist wie „Beate Zschäpe hört U2“.

Solo am weißen E-Piano bestreitet Danger Dan ein Intermezzo mit seinen Songs. Bei der autobiografisch geprägten Ballade „Lauf davon“ presst eine Frau ganz vorn beseelt beide Hände auf die Herzgegend, danach schickt Dan „schöne Grüße an alle, die sich im Gebüsch versteckt haben – ich bin auf eurer Seite“. Auf das ebenfalls abgefeierte „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ folgt ein Cover von „Filmriss“ der Punkrock-Combo Knochenfabrik – „eine Band, die ich total vergöttere“, und für „Enkeltrick“, eine Idee des 2013 gestorbenen Antilopen-Mitglieds Jakob Wich alias NMZS, ist das Trio dann wieder komplett. Zum Finale eine fette Zugabe mit vier Songs – und „Anti Alles Aktion“ bringen sie gleich doppelt.