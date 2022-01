Kiel

Eine Herkulesaufgabe zwischen Maßarbeit und Geduldsspiel haben Antonia Gruber und Galerist Rainer Gröschl hinter sich, wenn die Ausstellung fertig aufgebaut ist. Nicht die großformatigen Aufnahmen von Gesichtern, die durch digitale Bearbeitung merkwürdig verschoben und zerknautscht aussehen, sind hier die Zeitfresser, sondern die raumgreifende Wandinstallation „Bipolar Disorder“, die der Schau ihren Titel gibt. 1200 Polaroids, aufgenommen während einer Performance in ihrem Atelier, zeigen Ausschnitte eines Körpers in Bewegung – Hände, Arme, Schultern, die in sich gespiegelt sind. Dank eines Computerprogramms sind sie so gehängt, dass sie sich wie Pixel zu einem leicht verschwommenen Gesamtbild fügen, in dem man Gesichter zu erkennen glaubt.

Antonia Gruber: „Ich mache Bilder und ich habe dafür einen roten Faden“

Schon fünf Jahre vor ihrem Studienabschluss 2020 hat die 28-Jährige vielfach ausgestellt – und ist dabei selbst ihre größte Kritikerin. Obwohl das Wechselspiel zwischen analoger und digitaler Fotografie in den letzten Jahren ihre Arbeit bestimmt, sieht sie sich nicht als Fotografin.

Nach ihrem Malereistudium in Bonn hat die gebürtige Kölnerin als Assistentin verschiedener Fotografen gearbeitet, danach war sie in Berlin Meisterschülerin unter anderem von der Fotokünstlerin Ute Mahler. „Ich will mich im Medium nicht festlegen. Ich mache Bilder und ich habe dafür einen roten Faden.“

Es geht um die Vielschichtigkeit der menschlichen Fragilität

Thema von Grubers Kunst ist die physische und psychische Fragilität des Menschen. Verletzlichkeit ist ein Stichwort. Verschiedene emotionale Zustände versucht sie, auf unterschiedliche Art und Weise sichtbar zu machen. „Ich brauche die Vielschichtigkeit des Materials, um die Vielschichtigkeit der menschlichen Fragilität zu zeigen.“

Dabei sei ihr Arbeitsprozess „manchmal rabiat und in gewisser Weise destruktiv“, sagt sie mit Blick auf die in sich zerrissenen Großporträts und die Zerlegbarkeit der Installation, die auf unterschiedliche Weise neu zusammengesetzt werden kann. „Für mich ist das wie eine Art Ventil – andere machen Sport.“

Holtenauer Str. 59. Eröffnung Sonntag, 23. Januar, 11.30 Uhr. Bis 20. Februar. Fr+Sa 12-19, So 12-16 Uhr