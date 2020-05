Schlüssel zur Kultur im Land

Kiel

Der Schietwetter-Button hat es den Probanden besonders angetan. Den lobt Ministerpräsident Daniel Günther per Video-Botschaft ebenso wie die Leiterin des Hansemuseums Lübeck, Felicia Sternfeld. Kein Wunder, denn der Schietwetter-Button hilft Ausflüglern, Touristen oder Freizeitern der App kulturfinder.sh auf einen Wisch bei klassischem „Drinnenwetter“ mit passenden Vorschlägen und den am besten erreichbaren Zielorten. Kulturministerin Karin Prien stellte die neue Anwendung, die ab sofort virtuell zu Schleswig-Holsteins Kultur- und vielen Freizeitstätten führt, jetzt in der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek (SHLB) vor: „Die App ist der Schlüssel, um in die Kulturlandschaft Schleswig-Holsteins einzutauchen.“ Der digitale Kulturfinder passt in die Zeit, in der der analoge Kulturgenuss wegen der Corona-Pandemie gerade erst wieder vereinzelt zu haben ist.

Vom Gottorfer Landesmuseum zum Steinzeitpark Dithmarschen

400 Kultureinrichtungen mit festem Ort und regelmäßigen Öffnungszeiten sind auf der neuen App versammelt, die seit 2017 im Rahmen des Projekts Kultursphäre.sh in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Medien der Fachhochschule Kiel entstanden ist. Einen Grundstock für das maßgeblich von den Medien-Studenten entwickelte Tool, lieferte die Website Digicult, dazu kamen Infos aus den jeweiligen Institutionen. Natürlich sind die Landesmuseen vertreten, die Kunsthalle Kiel oder die Flensburger Phänomenta. Aber daneben finden sich auch die kleineren Special-Interest-Orte wie das Whiskymuseum bei Büdelsdorf, der Steinzeitpark in Dithmarschen, das Skatmuseum in Marne oder das Kindheitsmuseum Schönberg.

Per Filter lässt sich die Auswahl nach individuellen Vorlieben und Möglichkeiten einschränken, von „Open Air“ bis „Regelmäßige Führungen“, Familie und Kinder bis Barrierefreiheit. Und unter „Living Images“ kann man Fotos zum Leben erwecken und sich etwa von Marko Gebbert oder anderen Schauspielern vom Theater Kiel zur nächsten Vorstellung einladen lassen. Ein Angebot von erweiterter Wirklichkeit (augmented reality), von dem die Macher hoffen, dass es bald Nachahmer findet. Kunsthallen und Museen etwa könnten so ausgewählte Bilder und Ausstellungsstücke vorstellen, Zusatzinformationen anbieten und damit auch zum analogen Museumsbesuch verlocken.

Kulturorten zu größerer Sichtbarkeit verhelfen

„Außerdem gibt es viele Institutionen, die keine Kapazitäten für Öffentlichkeitsarbeit haben oder in der digitalen Welt gar nicht vorkommen“, sagt Annika Hartmann, die das von Professor Christian Müller geleitete Projekt an der Fachhochschule koordiniert hat. Solchen will der Kulturfinder auch „zu größerer Sichtbarkeit verhelfen“. Kulturministerin Prien sieht in der App den rechtzeitigen Schulterschluss zwischen analog und digital: „Unsere Welt ist geprägt durch die Infosphäre. Wir machen daraus die Kultursphäre.“ Und Berit Johannsen, stellvertretende Leiterin der SHLB und zuständig für Digitalisierungsprojekte, sieht das Projekt als wichtigen Baustein: „Es geht darum, den digitalen Wandel aktiv zu gestalten. Dazu gehört auch, herauszufinden, wieweit ein digitales oder analoges Angebot gebraucht wird.“

Führungen und Rallyes auf dem Smartphone

Der Kulturfinder weist schonmal den Weg. Und im Unterschied zu den kommerziellen Karten-Apps, erläutert Annika Hartmann, finde der Kulturfinder.sh alle Kultureinrichtungen in Schleswig-Holstein, die einen festen Ort hätten.

Am Ende ist das Projekt mit der App aber noch lange nicht: „Ein digitales Produkt erfordert ständige Weiterentwicklung und technische Anpassung“, sagt Annika Hartmann. Dabei sind auch die Kulturinstitutionen mit Wünschen und Anregungen gefragt. Einen laufenden Veranstaltungskalender hat die Projektkoordinatorin ebenso auf dem Wunschzettel, wie die Möglichkeit, Angebote ohne festen Ort einzubinden. Auch den spielerischen Aspekt haben die Macher im Blick. Es gibt Ideen für virtuelle Führungen, Audio Guides oder virtuelle Rallyes, die das Interaktive betonen: „Auf jeden Fall“, so Annika Hartmann, „soll die App nicht an der Museumstür enden.“