Applaus für die „Sonny Boys“

Kiel

Laurel und Hardy, Lewis und Martin, Allen und Falk, Matthau und Burns, die Blues Brothers Nicht nur die Fotos an der Wand von Willie Starks kleinem Appartement erzählen von ehemals großen Zeiten (Bühne: Rainer Kühn). Zeiten in denen Komiker-Paare legendär werden konnten. Zeiten, in denen Willie mit seinem Partner Alf Hammer als die Sonny Boys der Top-Act des Landes waren, und 43 Jahre lang für ausverkaufte Häuser sorgten. Doch irgendwann war Schluss. Das Paar trennte sich, überließ die Bühne den anderen. Den Jägern der schnellen Pointe, des leichten Geldes. Doch jetzt sollen sie noch einmal ran. Das Fernsehen hat angefragt. Nostalgie eben, bringt womöglich Quote. Also werden die alten Zirkuspferde nochmal gesattelt. Aber die sträuben sich gehörig.

Steiniger Weg zurück ins Rampenllicht

Eingefädelt hat das Ganze Willies Nichte Lenny (forsch aber herzlich: Sabine Alipour). Doch der Weg zurück ins Rampenlicht ist ziemlich steinig. Die beiden ergrauten Showgrößen sind nämlich ordentlich geschrumpft Willie hat sich allein und verbittert in seinem Appartement mit den vielen Erinnerungen eingeigelt. Alf ist nach dem Tod seiner Frau bei den Kindern auf dem Land untergekommen. Dickköpfe sind sie allerdings geblieben. Deshalb gestalten sich die gemeinsamen Proben an ihrem berühmten „Doktorsketch“ privat und im Fernsehstudio (Jürgen Degenthof als Regisseur zwischen Langmut und Wahnsinn) auch wegen Willies Hang zu eigenmächtigen, aber in Alfs Augen durchaus spielentscheidenden Änderungen („hereinspaziert“ statt nur „herein“), als ziemlich zäh.

Altmodisch im besten Sinne

Und auch das zeigen die Bilder an Willies Wand. Regisseur Christoph Munk hat im besten Wortsinn altmodisch inszeniert. Er ist sich sowohl der immergrünen Rezeptionsgeschichte des Stoffes als auch dessen absolut wasserdichter Struktur bewusst. Das Gestern ist nun einmal das Thema der durchaus hintergründigen Komödie. Daran muss man nicht groß drehen. In dieses unaufgeregte, sehr charmante Konzept passen auch die beiden exzellenten Hauptdarsteller Ulli Thode als cholerischer, ständig nörgelnder Willie und Ingo Büchmann als sensibler, dünnhäutiger aber nicht minder sturer Alf. Die beiden schenken sich nichts und dem Publikum damit sehr viel. Man möchte es fast als selbstreflexives Schmankerl bezeichnen, eben diese Rollen mit so versierten und beliebten Urgesteinen der niederdeutschen Bühne Kiel besetzt zu haben. Die Sonny Boys vom Wilhelmplatz ernteten deswegen zu Recht viel Applaus.

Weitere Kultur-Nachrichten