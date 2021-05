Rendsburg

1947 wurde Arthur Millers „Alle meine Söhne“ am Broadway uraufgeführt und Regisseur Hendrik Müller schwelgt gemeinsam mit seinem Ausstatter Marc Weeger in amerikanischem Zeit- und Bildkolorit.

Das Familiendrama der Kellers

Die Bühne ist knapp bestückt mit der Silhouette eines Hauses, davor eine variabel nutzbare Tischtennisplatte und ein paar Grünpflanzen, die sich in der schnellen, bisweilen hastigen Szenenfolge im Handumdrehen umgruppieren lassen. Hier spielt es sich ab, das Familiendrama der Kellers, dessen Vater Joe eine florierende Firma leitet. Im Krieg hatte er defekte Flugzeugteile ans Militär geliefert, die den Tod von 21 Piloten verursachten, und die eigene Schuld seinem Kompagnon in die Schuhe geschoben. Der wanderte dafür ins Gefängnis und Joe kann bis heute erstaunlich gut damit leben.

Mit der Hochzeit brechen alte Wunden auf

Einziger Wermutstropfen: Sein Sohn Larry, der als Pilot im Krieg vermisst wird, fiel seiner Verfehlung vermutlich zum Opfer – ein Umstand, den seine Frau Kate beharrlich leugnet. Als Chris, der zweite Sohn der Kellers, die Hochzeit mit Larrys einstiger Verlobten Ann ankündigt, brechen alte Wunden auf und mühsam unter den Teppich gekehrte Wahrheiten kommen zum Vorschein.

Mit Munterkeit gegen die bittere Wahrheit

In den meist knapp gehaltenen, oftmals reichlich melodramatisch aufgeladenen Szenen stellt Hendrik Müller die familiäre Problematik in den Vordergrund. Geheimer Mittelpunkt ist Kate (Beatrice Boca), die sich mit unerschütterlicher Munterkeit gegen die Wahrheit um Larrys Schicksal stemmt. Halb im Nebensatz gibt sie im Gespräch mit der Nachbarin (wunderbar schludrig: Katrin Schlomm) zu erkennen, dass sie durchaus nicht in einer Traumwelt lebt – auch nicht im Hinblick auf die Schuld ihres Mannes, dem René Rollin markante Züge verleiht. Zwischen jovialer Großmannssucht und herablassender Freundlichkeit wandelt er sich im Laufe der familiären Auseinandersetzung vom Prototypen des skrupellosen Kriegsgewinnlers zu einem Mann, der Selbstzweifel zulässt. Mit seinem unaufdringlichen Spiel sorgt er für die leisen, nachdenklichen Momente des Abends.

Eine Frau, die genau weiß, was sie will

Marek Egert schlenkert einen verunsicherten Chris zwischen dieses dominante Elternpaar, dessen Bühnenpräsenz beinahe übertroffen wird von Lucie Gieseler. In der Rolle der Verlobten mausert sie sich von der süßen Naiven zu einer Frau, die sehr genau weiß, was sie will. Wie sie bringt Janne Christophersen in einer kleinen, feinen Nebenrolle als ihr Bruder George die festgefügte Familienstruktur gehörig ins Wanken. Verdienter Applaus.

Nächste Aufführung in Rendsburg, 22. 5., 19.30 Uhr. www.landestheater-sh.de