. Die Ausstellung „Jahreszeig“, in der die Künstlerinnen und Künstler der Ateliergemeinschaft neunzig° aktuelle Arbeiten präsentieren, ist mit Installationen, Bildern, Video- und Objektkunst so facettenreich wie immer. Man sieht es der Schau kaum an, dass die Gemeinschaft sich verändert hat. Drei Tage vor der Eröffnung im Holzkoppelweg ist mit Ulrich Behl das Urgestein der Gruppe verstorben — zwei Materialbilder, die er noch selbst ausgewählt hat, erinnern an den Zeichner, Grafiker und Objektkünstler, der es verstand (unter anderem) profane Alltagsgegenstände durch serielle Reihungen in faszinierende Kunstwerke zu überführen.

Hendrik Lörper und die Grenzen der Wahrnehmung

Zuzana Hlinakova hat ein „Labor“ aufgebaut, eine Installation, die verschiedene Zustände ihres keramischen Arbeitsmaterials präsentiert. Susan Walke spürt in ihrer Wandinstallation „Gedanken-Weg“ mit vordergründig altmodischen Techniken der allgegenwärtigen Vernetzung nach. Bei Hendrik Lörper muss man wieder einmal ganz genau hinschauen. Wie immer geht es dem 44-Jährigen auch bei seinem „Modell mit Folienmembran“ um die Grenzen der Wahrnehmung. Ein filigranes Holzgerüst wird hier in Schwingung versetzt, zwei darin an Haushaltsgummis aufgehängte Folien vibrieren und irritieren den Durchblick.

Patrick Wüst ist für Dieter Stolte nachgerückt

Dieter Stolte, der die Gemeinschaft verlassen hat, ist als Gast mit der Bleistiftzeichnung eines grob verpixelten Selbstporträts vertreten, das sich aus der Entfernung zu (s)einem Gesicht zusammensetzt. Für den gebürtigen Kölner ist mit Patrick Wüst ein Künstler nachgerückt, der sich auf trickreiche Weise mit Film und Architektur beschäftigt. „Ich baue Architekturmodelle von Gebäuden oder Innenräumen, die ich filmisch in Szene setze“, erzählt der 28-Jährige, der in Karlsruhe studiert hat.

Architektonische Dystopien und Utopien sind sein Thema, so auch in der Arbeit „Instant City – A Yesterday`s Future“, die mit der Idee gescheiterter Architekturprojekte aus den 60er und 70er Jahren spielt. Modulhafte Mega-Citys werden hier aus Luftschiffen auf die Erde geworfen, breiten sich organisch aus — und versinken schließlich im Sand. Zum atmosphärisch minimalistischen Elektrosound wechseln poetische Bilder von erleuchteten Wohncontainern mit düsterer Apokalypse. Ein eindrucksvoller Einstand.

