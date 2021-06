„Gute Neuigkeiten“ verkündet ein kurzes Video auf der Homepage der Großraum-Diskothek Atrium in Schwentinental. „Voraussichtlich“ am 1. September werde es dort nach Umbauten ein „Big-Reopening“ geben. Auch andere Clubs in Kiel wagen angesichts der sinkenden Inzidenzen einen Blick in die Zukunft.