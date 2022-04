Kiel

„Wir wünschen allen Beteiligten eine abenteuerliche Reise in die Welt der Töne und Klänge“: Das ist zwar der Motivationsslogan für den vorgeschalteten Workshop für Kinder und Jugendliche zwischen elf und sechzehn Jahren, den das isländischen Ensemble S.L.Á.T.U.R am 30. April kostenlos anbietet. Der Slogan könnte aber auch dem Gesamtprojekt voranstehen.

Vom 5. bis zum 10. Mai soll in Kiel, auf Initiative des von Tarek Krohn, Annegret Rehse und Sherif El Razzaz geleiteten Trägervereins, das Neue-Musik-Festival Frequenz stattfinden. Ein Fokus liege auch in diesem Jahr auf aktueller audiovisueller Kunst aus nordischen Nachbarländern.

Kajsa Magnarsson (Schweden) versprühe, so heißt es, in ihrem Zelt im Foyer des Kulturforums ganzheitlich heilende Vibrationen – „ganz ohne ärztliche Verschreibung“. Auch das außergewöhnliche Defun Ensemble (Finnland) und S.L.Á.T.U.R. (Island) gewährten Einblicke in die unterschiedlichen Facetten musikalischer Performancekunst aus dem skandinavischen Raum. Song Circus (Norwegen) singen in einer wohl einzigartigen Wasserinstallation und Frauke Aulbert (Hamburg) will mit ihrer besonderen Gesangskunst verführen.

Eröffnet wird das Festival vom gefeierten Nadar Ensemble (Belgien). Und zum Abschluss will man Pierre Jodlowskis (Frankreich, Polen) „Mad Max“ zeigen – „mal ohne Mel Gibson, aber trotzdem voller Action“.

Audiovisuelle Kunst und Musikvermittlung: Frequenz Festival Kiel

Education und Musikvermittlung spielen eine wichtige Rolle: Rund um das Festival sollen allerlei Projekte mit jungen Musikern aus Kiel stattfinden, deren Ergebnisse man präsentieren möchte – unter anderem aus dem oben erwähnten Workshop mit Kindern und Jugendlichen. Aber auch erfahren(er)er Nachwuchs aus der elektronischen Klangschmiede der Dresdner Hochschule für Musik Carl Maria von Weber wird zu Besuch erwartet.

Achim Kirsch, Meike Schlemmer und Hyunju Oh gestalten zudem gemeinsam mit weiteren Künstlern und Sound-Artisten Projekte in der Landeshauptstadt. Sie wollen dabei „vertrauten Orten eine neue Aura“ verleihen.

Der Festival-Radius ist weit gesteckt, um sicht- und hörbar zu werden: Vom Kulturforum Kiel reicht er hinüber in die Galerie Simone Menne hinter dem Stadtmuseum Warleberger Hof, zum Anscharpark, zur Seeburg und zur Pumpe Kiel.

Infos und Tickets: www.frequenz-kiel.de. Frequenz hat verschiedene Ticketangebote für Studenten sowie Paare und einen Festivalpass. Der Eintritt ist für Schüler mit Schülerausweis frei. Für Schulklassen bittet man um Mail-Voranmeldung unter info@frequenz-kiel.de. Anmeldungen und Fragen zum Inhalt und Ablauf des Workshops können an tarek.krohn@frequenz-kiel.de gesendet werden.