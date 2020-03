Kiel

2018 war Anke Pfletschinger mit Kafkas „Bericht für eine Akademie“ im Theater Die Komödianten zu sehen. Jetzt ist sie mit dem eindrucksvollen Solo, das in Kooperation mit dem Partnertheater Sovetsk entstand, zu Gast auf der KN-Bühne.

„Eine Herausforderung“, sagt die Schauspielerin über Kafkas Erzählung von der erzwungenen, höchst ambivalenten Menschwerdung des Affen Rotpeter. Nicht nur, weil der Text „nicht der leichteste“ ist, sondern auch, weil sie mit dem russischen Regisseur Artjom Terjochin eine Sprache finden musste. „Aber manchmal gibt es ja eine Seelenverwandtschaft“, sagt sie. „So haben wir uns oft auch ohne Worte verstanden.“

Immer schon auf dem Weg zur Bühne

Dass sie Schauspielerin werden wollte, hat Anke Pfletschinger - mit Ausnahme einer kurzen Abschweifung - immer schon gewusst: „Na gut, zwischen vier und sechs Jahren, da wollte ich unbedingt zum Zirkus. Aber irgendwann war mir dieses reine Nomadenleben doch unheimlich.“

So funktioniert die Teilnahme Freie Künstler, die mit einem Auftritt auf der KN-Bühne auf sich und ihre aktuell prekäre Lage aufmerksam machen wollen, können sich unter der Mailadresse kulturredaktion@kieler-nachrichten.de melden (bitte mit Telefonnummer). Bei weiter verschärften Ausgangsbestimmungen sind Video-Aufnahmen nicht nur in der KN-Kundenhalle, sondern auch bei den Künstlern denkbar. Und: Wer einen bühnenreifen Beitrag beisteuern will, kann nach Absprache auch selbst ein aktuelles Video (Länge: 15 bis 30 Minuten) einsenden, das wir dann auf die KN-Bühne heben. Dafür bitte zunächst Kontakt per Mail aufnehmen.

Anke Pfletschinger : Vom Jugendtheater zu den Komödianten

Nach der Schauspielschule in Wiesbaden und Jahren am Kinder- und Jugendtheater Frankfurt gehört die gebürtige Darmstädterin, die auch Stücke schreibt, in Indien Theater machte und Yoga lehrt, seit 2005 zum Theater Die Komödianten. Sie war in Solostücken wie Dario Fos „Sex aber mit Vergnügen“, Roddy Doyles „Die Frau, die gegen Türen rannte“ und eben Kafka zu sehen. Zuletzt stand Pfletschinger im Drei-Frauen-Stück „Demut vor deinen Taten Baby“, das ab Herbst weiterlaufen soll, auf der Bühne.

