Kiel

Högsdal, der seit 1996 in Kiel lebt, moderiert seit 2002 Literaturveranstaltungen wie das Spoken-Word-Festival „WortGewalten“ und diverse Poetry Slams und ist auch selbst erfolgreicher Slammer, gewann etliche Wettbewerbe. Högsdal verfasst Punchline-Prosa, kabarettistische Lyrik und Satiren, 2018 erschien sein jüngstes Buch "Flaschenpost von Gott".

Tadeusz Galia, 1971 in Wroclaw ( Breslau) geboren, ist eines der Urgesteine der Kieler Theaterlandschaft. Der Schauspieler, der seit 1982 in Kiel und seit 1986 dann im Zimmertheater in der Düppelstraße 61 das Polnische Theater leitet, feierte mit dem Monolog "Der Liftverweigerer" Premiere, kurz bevor die Corona-Krise ihn zur Schließung zwang. Da sein Theater die sieben Mitarbeiter als Minijobber oder auf Honorarbasis beschäftigt, falle es nicht unter den Rettungsschirm von Kulturstaatsministerin Monika Grütters, so der Friedrich-Hebbel- (1991) und Kieler Kulturpreisträger (1994).

